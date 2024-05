Drapeau palestinien à l'Assemblée : "Porc", "pourriture", "minable"... Les insultes fusent entre députés

De violents échanges ont eu lieu dans la salle des Quatre Colonnes ce mardi, après qu'un député insoumis ait brandi un drapeau de la Palestine à l'Assemblée nationale.

Ce mardi 28 mai, pendant les questions au gouvernement (QAG) à l'Assemblée nationale, le député LFI des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien alors que le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de la France, Franck Rester prenait la parole au micro. Un geste qui a déclenché de vives réactions au sein de l'hémicycle, en coulisses et contraint la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet a suspendre la séance. Elle dénonce un comportement "inadmissible".

"Ce monsieur est un porc, il fait honte à la France"

La polémique ne s'est pas arrêtée là. Dès les QAG, la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain a qualifié le Premier ministre Gabriel Attal de "minable" au moment d'évoquer la situation en cours à Gaza. Pour rappel, de nouveaux bombardements ont eu lieu dans la nuit de lundi à ce mardi, causant la mort de sept nouvelles personnes. Six autres ont également été blessées par l'attaque. Des vidéos de bébés décapités et d'homes brûlés circulent également sur les réseaux sociaux.

Dans les couloirs de l'Assemblée, plusieurs mots doux ont été échangés entre députés, et notamment dans la salle des Quatre Colonnes. Une discussion très musclée a eu lieu entre le député insoumis David Guiraud, et le député apparenté Les Républicains, Meyer Habib. "Barre-toi d'ici toi, vas t'en. C'est toi le cochon, tu es dans la boue du génocide" lui lance le premier. "Moi je regrette la mort de tous les enfants" lui rétorque le second, avant de le traiter avec véhémence de "pourriture". Les deux hommes se sont bousculés jusqu'à se toucher et s'insulter devant les nombreux journalistes présents sur place."Vous faites honte à l'Assemblée nationale" assène Meyer Habib.

"Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Il fait honte à la France. On devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Ce monsieur là ne fait qu'appuyer ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est à dire un génocide. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide" regrettait David Guiraud pendant le même vif échange.

"Je me fous complètement de la sentence"

Sébastien Delogu, lui, a assumé et revendiqué son geste à l'Assemblée : "J'ai brandi le drapeau palestinien au sein même de la plus grande institution française car à l'heure où on parle, la France est en train de vendre des pièces qui arment l'armée israélienne. Des enfants sont massacrés par les armes française" a-t-il déclaré. " Je me fous complètement de la sentence que va me donner la présidente de l'Assemblée, ça serait une médaille pour moi d'avoir une sanction, une fierté" a-t-il ajouté.