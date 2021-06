"Festival de Cannes : comment suivre l'annonce de la sélection 2021 ?"

FESTIVAL DE CANNES 2021. C'est à partir de 11 heures que l'on découvrira les films en compétition dans la sélection officielle du Festival de Cannes.

[Mis à jour le 3 juin 2021 à 9h37] Le 74e Festival de Cannes se prépare, puisqu'à partir du 6 juillet 2021, les stars du monde entier pourraient peut-être de nouveau défiler sur la Croisette. Ce jeudi 3 juin, les organisateurs annoncent les films qui seront en compétition dans la sélection officielle 2021. Parmi eux, se trouvera la prochaine palme d'or, décernée deux ans après le triomphe de Parasite. On connaît déjà le nom de certains films qui seront annoncés dans la matinée : The French Dispatch de Wes Anderson sera en compétition en sélection officielle, tout comme Annette de Leos Carax et certainement Benedetta de Paul Verhoeven.

La sélection du Festival de Cannes 2021 sera annoncée dès 11 heures aujourd'hui. Pour suivre en direct l'annonce des films en compétition cette année, plusieurs solutions s'offrent à vous : se rendre sur la page Youtube et la page Dailymotion de l'événement, ou encore sur les réseaux sociaux du Festival de Cannes, principalement les comptes Facebook et Twitter, où l'annonce de la sélection officielle sera retransmise en direct. Il est également possible de suivre l'annonce sur le site officiel du Festival de Cannes dès 11h. Vous pouvez également suivre en direct l'annonce de la sélection officielle du Festival de Cannes 2021 grâce à la vidéo ci-dessous.

Il faut attendre jeudi 3 juin 2021, 11 heures, avant de connaître les films sélectionnés pour le Festival de Cannes 2021. Les longs-métrages qui feront partie de la sélection officielle du 74e festival de cinéma international seront en lice pour le palmarès final, et notamment pour recevoir la Palme d'or tant convoitée. Si l'annonce n'a pas encore eu lieu, on connaît déjà les premiers films qui doivent faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes : The French Dispatch de Wes Anderson sera en avant-première mondiale et en compétition, ont annoncé les organisateurs sur le twitter officielle de l'événement. Benedetta de Paul Verhoeven sera également en lices, tout comme Annette de Leos Carax, qui ouvrira ce 74e festival.

Une palme d'honneur pour Jodie Foster

On savait déjà que Spike Lee, réalisateur américain à qui l'on doit notamment Do The Right Thing, Malcolm X ou plus récemment BlacKkKlansman, présidera le jury du Festival de Cannes 2021. Pour l'heure, on ne connaît pas le nom des autres jurés, ni les films en compétition, qui seront dévoilés jeudi 3 juin 2021 dès 11 heures. Le Festival de Cannes a toutefois annoncé que Jodie Foster sera l'invitée spéciale de la cérémonie d'ouverture le 6 juillet 2021. L'actrice et réalisatrice recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors du lancement de l'événement à Cannes. La dernière célébrité à avoir reçu ce prix a été Alain Delon, en 2019.

Y aura-t-il des stars au Festival de Cannes 2021 ?

En raison de la pandémie liée au coronavirus, il reste une interrogation concernant le déroulé du 74e Festival de Cannes : les stars internationales pourront-elles défiler sur la Croisette ? Si les stars françaises devraient pouvoir faire le déplacement relativement facilement, plusieurs pays ont mis en place des restrictions sanitaires aux frontières, comme le Royaume-Uni, la Chine ou le Brésil. "Le Festival respectera la loi française", a indiqué Thierry Frémaux, directeur général de l'événement, dans une interview à Indiewire. "Rien ne sera facile, parce que certaines personnes seront forcées de passer par une quarantaine, mais ça vaudra le coup". Selon Variety, "Le Festival de Cannes poursuit des discussions avec le gouvernement français pour ovtenir des exemptions de quarantaine pour les festivaliers accrédités".

De leur côté, les spectateurs devront pouvoir présenter un pass sanitaire valide (certificat de vaccination complet, test PCR ou sérologique de moins de 48 h ou immunité acquise) pour entrer dans le Palais des festivals, où ont lieu les projections. Le tapis rouge devrait également se dérouler comme à l'accoutumée, avec les équipes de films et les invités qui défilent. Il sera peut-être possible que les stars enlèvent leur masque en extérieur et si la distanciation sociale est respectée.

La date du Festival de Cannes 2021 n'a pas encore été communiquée. Les organisateurs ont toutefois fait savoir que l'événement se déroulerait du 6 au 17 juillet 2021, au lieu du mois de mai comme c'est habituellement le cas, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

La Covid-19 a considérablement impacté le bon déroulé de nombreux événements. L'édition 2020 du Festival de Cannes en a pâti, puisque l'événement avait dû être annulé. Ce ne sera toutefois pas le cas cette année. L'événement se tiendra bien en 2021, mais le Festival de Cannes a dû être reporté de quelques semaines. Au lieu de se tenir en mai, comme c'est habituellement le cas, le festival célébrant le meilleur du cinéma international se tiendra finalement du 6 au 17 juillet 2021.

On ne connaît pas encore le jury de l'édition 2021 du Festival de Cannes. On sait cependant qui officiera en tant que président du jury. Comme l'année dernière, le cinéaste afro-américain Spike Lee a accepté de diriger le jury. Il aura donc la responsabilité de mener les délibérations et notamment de décider quel film recevra la Palme d'Or. Pour information, Spike Lee est le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé.

On ne connaît pas encore la palme d'or 2021. L'an dernier, le Festival de Cannes ne s'étant pas déroulé dans sa forme traditionnelle en raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de palme d'or. La dernière a été décernée en 2019, la Palme d'Or a été décernée à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a également décroché l'Oscar du meilleur film et le César du meilleur film étranger quelques mois plus tard.

On ne connaît pas encore le palmarès du Festival de Cannes 2021, qui se déroulera en juillet prochain. En 2020, l'événement n'a pas eu lieu et n'a pas eu non plus de palmarès. Le dernier remonte à 2019. Vous pouvez retrouver ci-dessous le palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2019 :

Palme d'or : Parasite du Sud-coréen Bong Joon-ho

du Sud-coréen Bong Joon-ho Grand prix du jury : Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop.

Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop. Prix du jury : Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho

Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho Prix d'interprétation masculine : Antonio Banderas, dans le film Douleur et gloire de l'Espagnol Pedro Almodóvar

Antonio Banderas, dans le film de l'Espagnol Pedro Almodóvar Prix de la mise en scène : les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed

les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed Prix du scénario : Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma

Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma Prix de l'interprétation féminine : Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner.

Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner. Mention spéciale pour It Must be heaven d'Elia Suleiman

pour It Must be heaven d'Elia Suleiman Prix de la Caméra d'or : Nuestras madres de César Diaz

Nuestras madres de César Diaz Palme d'Or du court-métrage : La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos À noter que le jury a décerné une mention spéciale à Monstruo Dios de Agustina San Martín.

Festival de Cannes 2021 - du 6 au 16 juillet 2021