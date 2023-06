Fête du Cinéma : quels films voir et à quels prix en 2023 ?

FETE DU CINEMA. La Fête du Cinéma revient ce dimanche pour l'édition 2023. On fait le point sur les films à voir en salles et les tarifs préférentiels lors de ces journées promotionnelles.

La fête du cinéma revient pour cette édition 2023. L'événement promotionnel visant à attirer les spectateurs dans les salles obscures débute ce dimanche 2 juillet 2023 et s'achève le mercredi 5 juillet 2023, inclus. Durant ces quatre jours, il est possible de découvrir les sorties cinéma du moment pour 5 euros, un prix qui a augmenté d'un euros par rapport à l'édition précédente mais qui reste avantageux par rapport au tarif plein d'une place de cinéma, notamment dans les multiplexes.

Parmi les films à voir durant la Fête du cinéma 2023, citons Indiana Jones et le cadran de la destinée, film d'aventure qui marque la dernière d'Harrison Ford dans le rôle de l'aventurier au chapeau et au fouet. Plusieurs films sont également visibles avec des enfants, comme Elementaire ou Ruby, l'ado Kraken, tandis que les plus jeunes peuvent découvrir le remake de La Petite Sirène. Rappelons aussi que le film d'animation Spider-Man : Across the Spider-Verse est toujours visible en salles, tout comme les films d'action The Flash et Fast X.

La Fête du cinéma a lieu sur quatre jours cette année. L'édition 2023 est programmée du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet inclus, soit quatre jours entiers pour découvrir des films à seulement 5€ la séance dans toutes les salles obscures de France.

Pendant les quatre jours que dure l'événement, une place de cinéma ne coûte que 5 euros, pour n'importe qui quel que soit l'âge et le tarif réduit qui peut normalement s'appliquer. Notons que les prix ont augmenté d'un euros par rapport à l'édition précédente, puisque le tarif du Printemps du cinéma était de 4 euros la place en 2022. Notons également que ce tarif unique subit une majoration pour ceux qui souhaiteraient assister à une séance spéciale, en 3D, en 4DX ou encore en IMAX.

Plusieurs films sont à voir durant la Fête du cinéma 2023. Les amateurs de films d'aventure peuvent découvrir Indiana Jones et le cadran de la destinée ou le film d'animation à succès Spider-Man : Across the Spider-Verse. Pour les enfants et leurs parents, il est possible de se tourner vers le film Disney La Petite Sirène ou le film Pixar Elementaire. The Flash est également toujours à l'affiche.

Traditionnel partenaire de la Fête du cinéma, la banque BNP Paribas a pour habitude de faire gagner plusieurs milliers de places de cinéma sur le site welovecinema.bnpparibas. La banque offre également des milliers de places rendues disponibles pour les clients BNP Paribas dans les agences bancaires. Ces places ne peuvent être utilisées que pendant la période de la Fête du cinéma.