Bourdes, malaises, scandales... Le pire du Festival de Cannes

En 2019, la projection de Mektoub my love : Intermezzo d'Abdellatif Kechiche fait scandale au Festival de Cannes. En cause notamment : une scène de cunnilingus, qui dure 13 minutes. La Croisette n'a plus que le nom du film à la bouche, puisqu'on parle alors des nombreux spectateurs qui quittent la salle pendant la projection, des journalistes américains qui s'offusquent du film, et l'actrice principale Ophélie Bau fuit la projection officielle et la conférence de presse. Auprès de Clique sur Canal+, la comédienne explique qu'elle n'a pas assisté à la projection du film parce qu'elle "n'était pas d'accord avec ce qui allait être projeté. Enfin... pas dans l'intégralité." Abdellatif Kechiche répliquait en accusant son agente d'avoir organisé une "conspiration". Selon lui, Ophélie Bau n'a "jamais, à aucun moment, manifesté la moindre gêne ni quant à sa nudité ni quant à la dimension érotique de certaines séquences".