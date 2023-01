La liste complète des nominations aux Oscars 2023

L'académie des Oscars a annoncé la liste des films en compétition pour sa 95e édition ce mardi 24 janvier 2023. Quelles sont les nominations et les grands favoris ?

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 15h30] On connaît enfin la liste des films nommés aux Oscars 2023. Les nominations de la 95e cérémonie récompensant le cinéma hollywoodien a été annoncée ce mardi 24 janvier. Certains longs-métrages font déjà figures de favoris, comme Everything, everywhere all at once (qui s'impose comme le front-runner avec 11 nominations), Les Banshees d'Inisherin et A l'Ouest rien de nouveau (9 nominations chacun), Elvis (8 nominations) ou encore The Fabelmans (7 nominations) qui dominent en nombre de citations.

Les Oscars 2023 suivent globalement la lignée entamée par les précédentes cérémonies de remise de prix, comme les Golden Globes, qui ont vu The Fabelmans, Les Banshees d'Inisherin ou encore Everything, everywhere all at once récompensés en prix d'interprétations. A l'exception de A l'ouest, rien de nouveau, film original Netflix qui fait une entrée triomphale dans les nominations, avec pas moins de 9 citations.

Quels films sont favoris aux Oscars 2023 ?

Qui pourra remporter un prix ? Difficile d'effectuer les premiers pronostics, mais les précédentes cérémonies de remise de prix nous permettent d'avoir un premier aperçu des favoris aux Oscars. Pour le prix du Meilleur film, Les Banshees d'Inisherin et The Fabelmans ont chacun remporté un Golden Globe, tandis que Steven Spielberg a déjà été plébiscité en tant que meilleur réalisateur. Mais Everything, everywhere all at once semble également bien parti dans la course, cumulant le plus de nominations.

Notons également que des Golden Globes ont été remis à Collin Farrell (Les Banshees d'Inisherin), Austin Butler (Elvis) et Ke Huy Quan (Everything, everywhere all at once), mais Brendan Fraser (The Whale) pourrait créer la surprise. Pour le prix de la Meilleure actrice, le match semble se jouer entre Cate Blanchett (Tar) et Michelle Yeoh (Everything, everywhere all at once). Enfin, Angela Bassett (Black Panther 2) est la favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

L'annonce des nominations aux Oscars 2023 a également apporté une déception pour la France. Saint-Omer d'Alice Diop, qui représentait l'Hexagone pour l'Oscar du Meilleur film international, ne figure pas parmi les cinq finalistes. Parmi les films en compétition dans cette catégorie, on retrouve A l'Ouest rien de nouveau (Allemagne), Argentina, 1985 (Argentine), Close (Belgique), Eo (Pologne) et The quiet girl (Irlande).

Les votants ont désormais un mois et demi pour voter pour leurs favoris et choisir les heureux gagnants. La 95e cérémonie des Oscars est en effet prévue pour le dimanche 12 mars 2023 à Los Angeles. Elle sera présentée par Jimmy Kimmel. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des nominations de la 95e cérémonie des Oscars pour chaque catégorie.

Les nominations des Oscars 2023

Oscar du Meilleur film

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar : la voie de l'eau

Les Banshees d'Inisherin

Elvis

Everything, everywhere, all at once

The Fabelmans

Tár

Top Gun : Maverick

Sans filtre

Women Talking

Oscar de la Meilleure réalisation

Les Banshees d'Inisherin

Everything, everywhere all at once

The Fabelmans

Tár

Sans filtre

Oscar du Meilleur acteur

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Les Banshees d'Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Vivre

Oscar de la Meilleure actrice

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, À Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything, everywhere all at once

Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson, Les Banshees d'Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees d'Inisherin

Ke Huy Quan, Everything, everywhere all at once

Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett, Black Panther : Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, Les Banshees d'Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything, everywhere all at once

Stephanie Hsu, Everything, everywhere all at once

Oscar du Meilleur film d'animation

Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes on

Le Chat Potté 2

Le Monstre des mers

Alerte Rouge

Oscar du Meilleur film international

A l'Ouest rien de nouveau (Allemagne)

Argentina, 1985 (Argentine)

Close (Belgique)

Eo (Pologne)

The Quiet Girl (Irlande)

Oscar du Meilleur scénario original

Les Banshees d'Inisherin

Everything, everywhere all at once

The Fabelmans

Tár

Sans filtre

Oscar du Meilleur scénario adapté

A l'Ouest rien de nouveau

Glass Onion

Onion Vivre

Top Gun : Maverick

Women Talking

Oscar de la Meilleure bande originale

A l'Ouest rien de nouveau

Babylon

Les Banshees d'Inisherin

Everything, everywhere all at once

The Fabelmans

Oscar de la Meilleure chanson originale

"Applause" de Sofia Carson - Tell it like a woman

"Hold my hand" de Lady Gaga - Top Gun Maverick

"Lift Me Up" de Rihanna - Black Panther : Wakanda Forever

"Naatu Naatu" de M.M. Keeravani, Kala Bhairava et Rahul Sipligunj - RRR

"This is a Life" de Son Lux, Mitski et David Byrne - Everything, Everywhere, All At Once

Oscar de la Meilleure photographie

A l'Ouest rien de nouveau

Bardo, fausse chronique de quelques vérités

Elvis

Empire of light

Tár

Oscar du Meilleur montage

Les Banshees d'Inisherin

Elvis

Everything, Everywhere, all at once

Tár

Top Gun : Maverick

Oscar des Meilleurs décors

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar 2

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Oscar des Meilleurs sons

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar : la voie de l'eau

The Batman

Elvis

Top Gun : Maverick

Oscar des Meilleurs effets visuels

A l'Ouest rien de nouveau

Avatar 2

The Batman

Black Panther 2

Top Gun 2

Oscar des Meilleurs costumes

Babylon

Black Panther : Wakanda Forever

Elvis

Everything, Everywhere all at once

Une robe pour Mrs. Harris

Oscar des Meilleurs maquillages et coiffures

A l'Ouest rien de nouveau

The Batman

Black Panther : Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Oscar du Meilleur court-métrage

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Oscar du Meilleur court-métrage d'animation

The Boy, the mole, the fox and the horse

The flying sailor

Ice merchants

My year of dicks

An ostrich told me the world is fake and I think I believe it

Oscar du Meilleur documentaire long

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of Splinters

Navalny

Oscar du Meilleur documentaire court