César 2023 : "La Nuit du 12" grand gagnant, le palmarès complet

CESAR. Les César ont décerné le prix du Meilleur film à La Nuit du 12, grand gagnant de la soirée. Virginie Efira et Benoît Magimel ont également été récompensés. Découvrez le palmarès complet.

00:17 - Les temps forts des César 2023 FIN DU DIRECT. Les César ont rendu leur palmarès 2023 ce vendredi 24 février 2023. C'est "La nuit du 12" qui est sorti grand vainqueur de la soirée avec six récompenses, notamment dans les catégories reines du Meilleur film et de la Meilleure réalisation. L'événement a toutefois été interrompu en début de soirée par la montée sur scène d'une militante écologiste du groupe Dernière Rénovation qui portait un t-shirt "761 days left", en référence au réchauffement climatique. Canal+ a interrompu la diffusion de la cérémonie pendant quelques minutes. Par ailleurs, le second temps fort de la soirée a été la venue surprise de Brad Pitt, invité à remettre le César d'honneur au réalisateur David Fincher, son "partner in crime".

00:07 - Le récap des prix d'interprétations Les César ont permis de récompenser plusieurs comédiens et comédiennes durant la soirée. Virginie Efira a remporté le premier César de sa carrière grâce à son rôle dans Revoir Paris, tandis que Benoît Magimel entre dans l'histoire comme le seul acteur ayant remporté successivement le César du meilleur acteur pour Pacifiction - Tourment sur les îles. Bouli Lanners (La nuit du 12) et Noémie Merlant (L'innocent) ont remporté le César du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle. Les espoirs sont enfin venus récompenser Bastien Bouillon (La nuit du 12) et Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers).

24/02/23 - 23:59 - Où voir "La Nuit du 12" en streaming ? "La Nuit du 12" est le grand vainqueur de cette soirée des César. Si vous avez raté le film lors de sa sortie en salle le 13 juillet dernier, sachez qu'il est déjà possible de le rattraper en streaming, puisque MyCanal le propose sur sa plateforme à destination de ses abonnés. Sinon, le long-métrage est disponible à l'achat ou à la location VOD sur tous les sites spécialisés.

24/02/23 - 23:53 - Quels sont les films vainqueurs des César 2023 ? Mis à part "La Nuit du 12" qui a remporté six prix, d'autres films sortent vainqueurs de cette cérémonie des César 2023. C'est le cas de L'innocent, qui a remporté deux prix dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Noémie Merlant. Deux statuettes ont été remises à A plein temps, Pacifiction - Tourment sur le Pacifique mais aussi Simone, le voyage du siècle.

24/02/23 - 23:46 - De quoi parle "La Nuit du 12", César du Meilleur film ? "La Nuit du 12" est le grand vainqueur des César 2023. Le long-métrage de Dominik Moll est l'adaptation du livre documentaire 18.3 - Une année à la PJ. Le thriller revient sur l'enquête de la police judiciaire sur le féminicide d'une jeune femme, brûlée vive en rentrant de soirée. Lors de leur discours de remerciement, les producteurs n'ont pas manqué de rappeler leur engagement contre les féminicides. Dominik Moll a également eu une pensée pour Maud, "la vraie Clara", dont l'affaire et la mort a inspiré le film.

24/02/23 - 23:38 - "La Nuit du 12" remporte le César du Meilleur film C'est un immense sacre pour La Nuit du 12. Le film de Dominik Moll, qui traite l'enquête sur un féminicide, a remporté le César du Meilleur film. Au total, le long-métrage a remporté six prix, dont celui de la Meilleure réalisation, du Meilleur acteur dans un second rôle, du Meilleur espoir ou encore de la Meilleure adaptation et du Meilleur son.

24/02/23 - 23:35 - Benoît Magimel fait l'histoire des César Le César du Meilleur acteur a ensuite été remis par Leïla Bekhti. Et c'est Benoît Magimel qui a remporté le prix pour son rôle dans Pacifiction - Tourment sur les îles. Le comédien rentre dans l'histoire des César en étant le seul à avoir remporté le prix deux années consécutives. Il avait en effet été récompensé l'an dernier pour son rôle dans De son vivant.

24/02/23 - 23:29 - Virginie Efira reçoit le César de la Meilleure actrice Cinq fois nommés au cours de sa carrière mais jamais récompensée, Virginie Efira a remporté ce vendredi soir le César de la Meilleure actrice, son premier. Elle était nommée pour le film Revoir Paris, dans lequel elle incarne une victime d'attentat en quête de reconstruction. Elle s'est vue remettre le prix des mains de Benoît Magimel, son partenaire à l'écran, juste après avoir remis le César d'honneur à David Fincher aux côtés de Brad Pitt. Sacrée soirée pour la comédienne !

24/02/23 - 23:20 - Bouli Lanners reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle Le César du Meilleur acteur dans un second rôle a été remis par Alex Lutz. C'est Bouli Lanners, comédien qui a joué un enquêteur au bord de la crise de nerf dans le film La Nuit du 12, qui a remporté la récompense. "Quel bonheur, quelle chance d'avoir pu tourner dans ce film", a-t-il déclaré dans son discours avant de remercier l'équipe du long-métrage.