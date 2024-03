Ryan Gosling enflamme les Oscars avec sa reprise de "I'm Just Ken"

L'interprète de Ken dans le film "Barbie" a interprété sur la scène des Oscars le tube "I'm just Ken" pour lequel il était nommé dans la catégorie Meilleure chanson originale.

C'était l'un des moments les plus attendus de la 96e cérémonie des Oscars ce dimanche. Ryan Gosling a fait le show sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles en interprétant le tube "I'm Just Ken" du film Barbie. Comme les autres nommés de la catégorie Meilleure chanson original, l'acteur était invité à reprendre ce morceau devenu iconique grâce aux réseaux sociaux.

Et sans surprise, l'acteur qui avait déjà prouvé ses talents de chanteur et de danseur dans La La Land a volé la vedette aux autres célébrités, convoquant toute sa "Ken energy" pour sa prestation, et a fait très forte impression auprès des téléspectateurs qui ont suivi les Oscars en direct : "C'est l'une des meilleures prestations qu'on a pu voir aux Oscars" peut-on lire sur X, tout comme le commentaire : "Ryan Gosling a plus de présence et de charisme en live que n'importe quelle pop star".

C'est finalement Billie Eillish et Finneas O'Connor, également nommé pour Barbie, qui ont remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour "What was I made for". Mais la prestation de Ryan Gosling restera assurément dans les mémoires. Ci-dessous, revivez en vidéo la performance survoltée de Ryan Gosling.

Depuis la sortie de Barbie le 19 juillet 2023, "I'm Just Ken" est devenu un tube, tout comme Ryan Gosling qui a enfin été reconnu pour ses talents comiques, huit ans après The Nice Guys. Dans le film de Greta Gerwig, Ryan Gosling incarne la poupée faire-valoir de Barbie qui souffre de ne pas être l'objet de toutes les attentions de Barbie et finit par découvrir (et imposer) le patriarcat. Pour son interprétation hilarante, Ryan Gosling était d'ailleurs nommé à l'Oscar du Meilleur second rôle, mais il a dû s'incliner face à Robert Downey Jr qui a remporté la statuette pour son interprétation dans Oppenheimer.