Ça fait trois ans qu'on attend : la suite de ce film génial disponible sur Netflix a pris du retard, une nouvelle date annoncée

Alors que la conclusion de cette saga géniale devait initialement sortir en 2024, des retards successifs ont forcé les fans à faire preuve de patience.

Certains fans sont connus pour leur patience : celle-ci peut être mise à rude épreuve avant la nouvelle saison de notre film préféré, ou le nouvel épisode cinématographique d'une trilogie qu'on adore. La saga d'animation Spider-Verse a ainsi fait attendre ses admirateurs plus que de raison depuis son lancement en 2018 et sa suite en 2023. Cela fait trois ans qu'ils attendent la sortie du troisième épisode de la franchise Sony, saluée pour son ambition graphique et sa rigueur scénaristique.

Le premier épisode, Spider-Man : New Generation avait bluffé tout le monde il y a pas loin de 8 ans. Celui-ci racontait l'histoire de Miles Morales, un adolescent qui se fait piquer par une araignée radioactive et développe les pouvoirs de Spider-Man. Mais lorsqu'il rencontre Peter Parker, il découvre qu'il n'est pas le seul à avoir ces capacités exceptionnelles, et surtout que des portails vers différentes réalités alternatives ont été ouverts.

Il y a près de trois ans maintenant, la suite repoussait encore les limites visuelles et scénaristiques de ce projet complètement fou. Le second épisode, Spider-Man : Across the Spider-Verse (disponible sur Netflix), se terminait sur un cliffangher qui donnait envie d'en savoir plus.

© SONY PICTURES/MARVEL/Moviestore//SIPA

Cela tombait bien, puisque le troisième et dernier épisode était censé sortir dès 2024. Initialement, puisque plusieurs événements sont venus repousser la date de sortie de Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. D'abord, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood en 2023 a mis un coup de frein à la production, comme d'autres projets américains à l'époque. Et d'autres difficultés plus techniques sont venues s'ajouter à ce contexte déjà tendu.

L'animation est particulièrement complexe et fait parfois coexister plusieurs styles simultanément dans un même plan et le studio préfère prendre son temps plutôt que de bâcler le résultat. Le second épisode avait d'ailleurs fait l'objet de critiques sur ses conditions de production : plusieurs animateurs avaient dénoncé dans Variety des périodes de "crunch" (réécritures tardives et révisions constantes poussant les animateurs à recommencer sans cesse certaines séquences finies, pressions pour obtenir des heures supplémentaires, journées de 11 heures de travail par jour, etc). Ces révélations ont alors entraîné le report à une date indéterminée du troisième épisode.

Finalement, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse a vu sa date de sortie repoussée quatre ans après la sortie du second film, au 23 juin 2027. Normalement, il ne devrait pas y avoir davantage de retard, puisque les premières images du film ont été dévoilées lors de la CinemaCon de Las Vegas, en avril. Et encore une fois, ça donne très très envie. Encore un tout petit peu de temps à tenir ! En attendant, le premier épisode de la saga est disponible sur Disney+, HBO Max, MyCanal et Prime Video, le second est sur Netflix.