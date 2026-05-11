La fraicheur s'installe en France : la neige et le gel reviennent dans ces départements !

Les températures sont en dessous des normales de saison cette semaine. La fraicheur sera accompagnée de pluie, rendant les prochains jours très maussades.

Le temps a basculé et s'est rafraichi en France. Il a déjà plu deux fois plus sur les dix derniers jours que sur tout avril. L'Hexagone est sous influence dépressionnaire et la goutte froide persiste. Cette semaine, la météo ne va pas s'arranger, bien au contraire. Ce lundi 11 mai, les averses sont fréquentes dans le nord du pays et peuvent tourner à l'orage dans l'est, alors que la côte atlantique est plutôt épargnée.

Une petite parenthèse va toutefois se dessiner mardi : les éclaircies venues de l'ouest vont se propager. Les températures vont cependant chuter au lever du jour, avec parfois entre seulement 5 et 8 degrés au réveil, notamment dans le nord-est. Dans ce climat, des gelées matinales sont possibles grâce au ciel dégagé. Dès le lendemain, la pluie revient par le nord suite à une perturbation britannique et près des Pyrénées. Pour le jeudi de l'Ascension, il ne faut pas compter profiter de l'extérieur, les averses de la veille vont descendre et toucher une bonne partie du territoire.

Ce qui va être particulièrement remarquable cette semaine, ce sont les températures basses, et particulièrement autour du pont de l'Ascension. Elles tomberont jusqu'à 5 degrés en dessous des normales de saison, peinant à dépasser les 15 degrés. Vendredi pourrait être la journée la plus fraiche de la semaine, avec "des températures proches de celles de la Toussaint", prévient La Chaine météo

© La Chaine météo

On attend entre 7 et 16 degrés à Paris, 7 et 14 à Strasbourg, 8 et 15 à Rennes, 10 et 15 à Bordeaux et entre 11 et 18 à Marseille. Ce ressenti automnal sera accentué par la pluie et le vent. La fraicheur en plaine se transforme en froid en montagne et ramènera la neige. Sur les départements des Pyrénées et ceux les Alpes, des flocons sont attendus dès 1500 mètres à partir de jeudi. Ils seront plus éparses dans le Jura, les Vosges et le Massif Central.

Le temps pluvieux devrait persister jusqu'au week-end avec des averses généralisées. Une légère amélioration est possible dimanche avec également quelques degrés gagnés, mais cela reste à confirmer. Il apparait dans tous les cas difficile d'échapper aux précipitations durant le pont de l'Ascension : il est donc conseillé de prendre son parapluie et son imperméable dans sa valise. Il faudra aussi ressortir des tenues plus chaudes.