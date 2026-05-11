C'est le pays le plus poli au monde : les voyageurs n'en reviennent pas

Les voyageurs sont unanimes : une destination survole le classement mondial de la politesse.

En voyage, un simple "bonjour" ou "merci" fait la différence, mais se faire aider avec un sourire qui n'attend rien en retour change radicalement l'expérience. Dans certains pays, la courtoisie n'est pas qu'une option, c'est un véritable art de vivre. Une enquête mondiale sur les pays les plus polis du monde vient de rendre son verdict : il y a une destination qui se détache nettement du lot, bien loin devant toutes les autres.

"Plus d'un tiers des participants à l'enquête à l'échelle mondiale partagent cet avis" sur ce pays qui décroche la première place, explique l'étude menée par la société de services financiers Remitly, basée sur le ressenti de 4 600 personnes issues de 26 pays différents. Dans ce pays où le silence est d'or dans les transports et où l'on s'incline pour vous saluer, les voyageurs en reviennent transformés. La politesse n'y est pas seulement une question d'éducation, mais un socle de la société qui repose sur des codes millénaires. Les visiteurs sont souvent déroutés par le calme olympien dans les files d'attente et par la propreté impeccable des espaces publics. Dans ce pays, la politesse est si ancrée que les habitants eux-mêmes se sous-évaluent souvent, alors que les étrangers, eux, sont unanimes : c'est du jamais vu !

L'ojigi, l'art traditionnel de l'inclinaison au Japon, est le symbole d'une société fondée sur le respect d'autrui. © oneinchpunch - 123RF

Avec un score écrasant de 35,15 % des voix, le Japon est le champion incontesté du savoir-vivre. "La politesse occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne au Japon", souligne le rapport de Remitly. "Par exemple, s'incliner n'est pas seulement un geste de salutation, mais aussi une marque de respect. La langue japonaise, riche en formules de politesse et en usages honorifiques, renforce l'importance accordée à la considération d'autrui". L'archipel nippon a accueilli plus de 42 millions de touristes en 2025, tous séduits par ce mélange unique de tradition et de civilité.

Loin derrière, le Canada s'empare de la deuxième place avec 13,35 %. Sa réputation d'amabilité légendaire n'est plus à faire. Au Québec comme ailleurs, le "ça va ?" chaleureux des commerçants déroute parfois les Européens, mais on s'y habitue vite. Le podium est complété par le Royaume-Uni (6,23 %) où la politesse passe par le langage : les excuses permanentes et l'usage intensif du "please" sont obligatoires, sans oublier leur sens sacré de la file d'attente...

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Le reste du top 10 de l'étude de Remitly montre une belle diversité. La Chine se hisse à la 4e place, suivie de près par l'Allemagne (5e), où la politesse rime avec ponctualité et respect des règles collectives. On retrouve ensuite les Philippines, ainsi que plusieurs pays scandinaves : la Suède, le Danemark et la Finlande. L'Afrique du Sud ferme la marche de ce club très fermé des nations les plus polies.

Et la France ? Elle fait grise mine à la 19e place (ex æquo avec la Thaïlande), avec seulement 1,15 % des voix. Si nos codes sont bien réels, ils sont souvent perçus comme trop rigides ou froids par les étrangers. Alors, si vous saturez du stress urbain et des bousculades dans le métro, vous savez désormais quel billet d'avion réserver.