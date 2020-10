Films de Noël : les premiers à voir sur Netflix, TF1 et M6

FILM DE NOEL 2020 - Si les fêtes de fin d'année semblent encore loin, Netflix, TF1 et M6 sonnent prochainement l'heure des films de Noël. On vous dévoile le programme à découvrir en streaming, à la télévision ou au cinéma.

[Mis à jour le 27 octobre 2020 à 11h32] La course aux films de Noël débute avant même la fin d'Halloween cette année ! Netflix et M6 ont annoncé leurs premières productions à voir très prochainement. Sur la plateforme de streaming, les hostilités de fin d'année débuteront le 28 octobre 2020, avec la mise en ligne d'Holidate, une comédie romantique avec Emma Roberts et Luke Bracey. Les festivités se poursuivront en novembre, avec la mise en ligne du film familial Jingle Jangle (13 novembre), le long-métrage avec Dolly Parton Noël sur place (22 novembre) et la suite des Chroniques de Noël (25 novembre). Sur TF1 et M6, les premiers films de Noël seront à découvrir dès le 2 novembre 2020, avec la diffusion dans l'après-midi des téléfilms aux saveurs de fêtes de fin d'années.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la rédaction de Linternaute.com s'est penchée sur les films de Noël à découvrir à la fin de l'année 2020, que ça soit au cinéma, à la télévision ou sur les plateformes de streaming. Vous retrouverez donc ci-dessous les sorties cinéma de fin d'année, les téléfilms proposés l'après-midi sur TF1 ou M6 au programme TV, mais aussi les productions originales Netflix. Nous vous proposons également une sélection des meilleurs films à savourer pendant cette période de fête, que ça soit parce que l'intrigue se déroule à Noël, ou parce que ce sont des classiques indémodables à redécouvrir pendant cette période de vacances hivernales.

Vous retrouverez dans cette sélection une sélection des meilleurs films à savourer pendant les fêtes. Que ça soit des dessins animés pour les enfants, des films à découvrir en famille, ou des classiques du cinéma d'action ou romantique, ces longs-métrages sont intemporels mais riment définitivement avec Noël. Vous pouvez cliquer dessus pour découvrir les bandes-annonces, le casting, le synopsis. Le classement suit toutefois selon l'ordre alphabétique.

Sur les plateformes de streaming aussi, on peut retrouver des films de Noël, et quelque soit la saison ! En 2020, Netflix se dote de plusieurs nouveautés originales, qui arrivent dès le mois d'octobre. Ci-dessous, retrouvez la liste des nouveaux films disponibles chez le géant mondial du streaming.

Holidate avec Emma Roberts et Luke Bracey, le 28 octobre 2020

avec Emma Roberts et Luke Bracey, le 28 octobre 2020 Un Noël tombé du ciel , le 5 novembre

, le 5 novembre Dash & Lily le 10 novembre

le 10 novembre Jingle Jangle : Un voyage de Noël , avec Forest Whitaker, le 13 novembre 2020

, avec Forest Whitaker, le 13 novembre 2020 Noël s'invite à la maison , le 18 novembre

, le 18 novembre La princesse de Chicago 2 : changé à nouveau , avec Vanessa Hudgens, le 19 novembre

, avec Vanessa Hudgens, le 19 novembre Dolly Parton : c'est Noël chez nous , avec Dolly Parton, le 22 novembre 2020

Les Chroniques de Noël, deuxième partie , avec Kurt Russell, le 25 novembre 2020

, avec Kurt Russell, le 25 novembre 2020 Hot Chocolate Nutcracker : Casse-noisette revisité , le 27 novembre

, le 27 novembre Sugar Rush : Noël saison 2, le 1er décembre

saison 2, le 1er décembre The Holiday Movies that Made Us , le 3 décembre

, le 3 décembre Tudo Bem No Natal Que Vem , le 4 décembre

, le 4 décembre Home for Christmas, saison 2, le 9 décembre

Vous pouvez également retrouver sur Netflix les films de Noël sortis les années précédentes, que l'on vous résume ci-dessous. Le catalogue de la plateforme de streaming est également riche et regorge de nombreux films pour enfants et comédies romantiques à regarder pendant les fêtes de fin d'année. Retrouvez ci-dessous une sélection non-exhaustive des films qui fleurent bon le sapin à découvrir sur la plateforme de streaming :

Klaus

Noël à Snow falls

A Christmas Prince

A Christmas Prince : the royal wedding

A Christmas Prince : the royal baby

Les chroniques de Noël

La princesse de Chicago

Holiday Rush

L'alchimie de Noël

Flocon d'amour

Merry Happy Whatever

Sugar Rush Christmas

L'ambiance de Noël envahira TF1 dès le 2 novembre 2020. Dès 13h55, du lundi au vendredi, la première chaîne proposera des téléfilms qui sentent bon les fêtes de fin d'année. Des inédits à 13h55 et des téléfilms déjà diffusés à 15h45 seront à découvrir. Voici la liste des téléfilms diffusés sur TF1 du 2 au 13 novembre 2020 :

Sur M6, la période des fêtes débutent dès le 2 novembre 2020. La sixième chaîne proposera à cette période ses premiers téléfilms de Noël. Ils seront diffusés tous les jours de la semaine dès 14 heures, dans le cadre du programme Un jour, une histoire de Noël. Retrouvez ci-dessous la liste des téléfilms diffusés du 2 au 13 novembre 2020 :

Tout comme Netflix, Disney+ propose dès la fin du mois de Novembre ses films dédiés à Noël. Ceux-ci seront accessibles à tous, pour profiter de l'esprit des fêtes en famille. Le film Lego Star Wars spécial Noël sera à découvrir dès le 17 novembre 2020. Parmi les films annoncés au 27 novembre, on note aussi Noëlle, avec Anna Kendrick et Bill Hader dans lequel le fils du Père Noël laisse sa soeur s'occuper des livraisons de cadeaux pour ne pas reprendre la suite de son paternel, ainsi que les différents courts-métrages Lutins d'élite.

Noël rime aussi avec cinéma ! Durant les fêtes de fin d'années, plusieurs films sortent sur grand écran. D'autres films pour petits et grands seront toujours à l'affiche à cette période de l'année. De quoi occuper les petits et satisfaire les grands pendant les longues journées d'hiver. Dans cette sélection, vous retrouverez les sorties cinéma grands publics et les rendez-vous immanquables, prévus à l'affiche de fin novembre à fin décembre 2020, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Cliquez sur les films pour découvrir le synopsis, le casting, les bandes-annonces ou encore la date de sortie. Attention, en raison du contexte sanitaire actuel, les dates de sortie sont susceptibles de changer.

