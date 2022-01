"Adieu Paris", "Les Promesses"... Les sorties cinéma du 26 janvier 2022

"Adieu Paris", "Les Promesses", "Nos âmes d'enfant", "Une jeune fille qui va bien"... Quels films voir au cinéma la semaine du 26 janvier 2022 ? Le récap des sorties.

[Mis à jour le 26 janvier 2022 à 9h43] Que voir au cinéma la semaine du 26 janvier 2022 ? Plusieurs films français aux têtes d'affiches connues sont à découvrir dans les salles ce mercredi. Edouard Baer signe son dernier film, Adieu Paris, avec Benoît Poelvoorde et François Damiens au comptoir d'un chic restaurant de la capitale, pour immortaliser la nuit parisienne et la complexité des amitiés vieillissantes. A l'affiche également ce mercredi, Les Promesses met en scène la bataille d'une maire du 93 (Isabelle Huppert) et de son directeur de cabinet (Reda Kateb) pour sauver une cité.

Dans les sorties cinéma du 26 janvier 2022, on retrouve également le premier film réalisé par Sandrine Kiberlain, Une jeune fille qui va bien, sur la jeunesse d'une jeune femme juive dans le Paris des années 1940. Enfin, Joaquin Phoenix apparaît ce mercredi dans le drame américain Nos âmes d'enfants, son premier film depuis qu'il a reçu l'Oscar pour Joker en mars 2020. Egalement dans les sorties de la semaine du 26 janvier 2022, citons Un monde, My hero academia-world heroes' mission ou encore Presque.

"Adieu Paris", dernier film d'Edouard Baer

Adieu Paris est le sixième film d'Edouard Baer en tant que réalisateur. L'acteur et cinéaste y suit les retrouvailles d'une bande d'amis d'un certain âge dans un restaurant chic de Paris. Pour ce film sur l'amitié vieillissante, il a réuni un casting de grands noms du cinéma français : Pierre Arditi, Benoît Poelvoorde, François Damiens ou encore Isabelle Nanty et Gérard Depardieu. "Adieu Paris" divise la critique, l'agrégateur d'Allociné lui donnant une note moyenne de 2,8/5. Le Figaro fait partie des conquis, saluant "une comédie douce-amère" qui "dresse le portrait d'une génération en voie de disparition", des "hommes qui ne sont plus en phase avec leur époque" (Télé Loisirs, qui regrette pourtant que "les dialogues ne fassent pas mouche").

Pour Le Parisien, "Adieu Paris" "est souvent désopilant, grinçant, parfois agaçant", réussissant particulièrement à "réunir de brillants numéros d'acteurs". La Croix estime toutefois que le film "se traîne, est inégal, comme tout repas, avec ses creux et ses déliés, un peu lourd comme un banquet trop long, la sauce ne prend pas vraiment". Télérama est beaucoup plus catégorique en qualifiant le long-mértage de "rance, ennuyeux, mal joué". Au téléspectateur de se faire son propre avis !

"Les Promesses", avec Reda Kateb et Isabelle Huppert

Les Promesses est un film réalisé par Thomas Kruithof. Ce drame politique, présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise, suit le parcours d'une maire d'une banlieue du 93, déterminée à sauver une cité, aidée par son directeur de cabinet. Au casting, on retrouve Isabelle Huppert et Reda Kateb.

"Nos âmes d'enfants", avec Joaquin Phoenix

Nos âmes d'enfants, intitulé "C'mon C'mon" en version originale, est à voir ce mercredi 26 janvier 2022. Ce drame américain réalisé par Mike Mills suit un journaliste obligé de s'occuper de son neveu, Jesse, alors qu'il ne sait pas éduquer un enfant. Au casting de ce long-métrage en noir et blanc, on retrouve Joaquin Phoenix dans son premier rôle depuis sa prestation unaniment acclamée dans Joker (2019).

"Une jeune fille qui va bien", réalisé par Sandrine Kiberlain

En salles ce mercredi 26 janvier 2022, Une jeune fille qui va bien est le premier long-métrage réalisé par Sandrine Kiberlain. Le spectateur y suit une jeune femme juive dans le Paris de 1942, qui rêve d'être comédienne. Ce film avec Rebecca Marder, India Hair et Anthony Bajon faisait partie des séances spéciales de la Semaine de la critique au dernier Festival de Cannes.

"Un monde", plongée dans le harcèlement scolaire

Un monde est un drame réalisé par Laura Wandel et qui figure parmi les sorties cinéma du 26 janvier 2022. Ce dernier a été présenté au dernier Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Le spectateur y suit l'entrée en primaire de Nora, qui se retrouve rapidement confrontée au harcèlement dont son frère est victime de la part des camarades. Ce long-métrage a séduit la presse, puisqu'il récolte une note de 3,9/5 sur l'agrégateur de critiques d'Allociné.