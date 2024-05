Réalisé par Sandrine Kiberlain, "Une jeune fille qui va bien" est un film historique qui raconte l'histoire d'une jeune fille juive sous l'Occupation en 1942.

Une jeune fille qui va bien est le premier long-métrage de réalisatrice de Sandrine Kiberlain. Sorti le 26 janvier 2022 en France, il a obtenu de très bonnes critiques et a notamment permis de révéler l'actrice Rebecca Marder, qui s'est depuis illustrée dans Simone, le voyage du siècle ou Mon crime de François Ozon. Pour ce rôle d'une jeune fille juive de 19 ans passionnée de théâtre qui vit dans un Paris occupé en 1942, la jeune femme de 29 ans avait obtenu le Swan d'or de la révélation féminine au Festival de Cabourg.

Sandrine Kiberlain a confié avoir totalement écrit "seule" le scénario d'Une jeune fille qui va bien. Néanmoins, si l'histoire est inventée pour les besoins du film , elle s'ancre dans une réalité historique bien connue. Irène n'existe pas, mais elle pourrait être n'importe quelle jeune fille juive de 19 ans vivant à Paris en 1942. Comme l'actrice et réalisatrice a pu le confier dans les colonnes de Ouest-France : "Je suis hantée par l'holocauste, obsédée par cette folie", décrit-elle dans le quotidien régional.

"Pas seulement parce que je suis moi-même issue d'une famille, venue de Pologne, qui l'a vécue", précise encore Sandrine Kiberlain. "Je me suis toujours demandé ce que j'aurais fait à cette époque. Comment ça a basculé et comment on vivait le quotidien avant que ça ne bascule." C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de raconter l'histoire de l'Occupation par le biais d'une jeune fille qui refuse de voir l'horreur qui arrive. "Irène ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Nous, on connaît malheureusement l'histoire".

Synopsis - Paris, été 1942. Irène est une jeune fille juive qui vit l'élan de ses 19 ans. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre... Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse. Mais Irène ne sait pas que le temps lui est peut-être compté.