"Nightmare Alley", "Tendre et saignant", "The Chef"... Que voir au cinéma cette semaine ?

"Nightmare Alley", "Tendre et Saignant", "L'amour, c'est mieux que la vie"... On vous récapitule les sorties de la semaine du 19 janvier 2022.

[Mis à jour le 19 janvier 2022 à 06h00] Quels sont les films à voir au cinéma à partir du mercredi 19 janvier 2022 ? Les amateurs de films noirs pourront se plonger dans la dernière réalisation de Guillermo del Toro : Nightmare Alley. Le maître du fantastique réunit Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara ou encore Willem Dafoe dans un thriller qui suit un homme s'initiant au mentalisme pour arnaquer la haute société new-yorkaise.

Les cinéphiles peuvent également découvrir dès ce mercredi L'amour, c'est mieux que la vie, le 50e film de Claude Lellouch. Pour l'occasion, le cinéaste s'entoure de nombreux acteurs français, de Gérard Darmon à Sandrine Bonnaire en passant par Béatrice Dalle. Il est également possible de découvrir la comédie romantique Tendre et saignant ou le drame britannique The Chef. Parmi les autres sorties de la semaine du 19 janvier 2022, citons Compagnons avec Agnès Jaoui et Pio Marmaï, La place d'une autre avec Sabine Azéma ou encore Les leçons persanes.

"Nightmare Alley", dernier film de Guillermo del Toro

Nightmare Alley, le dernier film de Guillermo del Toro, est incontestablement l'une des grosses sorties cinéma de ce mercredi 19 janvier 2022. Le réalisateur délaisse les monstres pour étudier les noirceurs de l'âme humaine. Ce thriller suit un mentaliste (Bradley Cooper) qui décide d'arnaquer la haute société new-yorkaise avec son talent. Sa rencontre avec une psychiatre mystérieuse pourrait toutefois mettre son plan à mal. Au casting, ce film noir réunit Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara ou encore Willem Dafoe.

"L'amour, c'est mieux que la vie", film choral de Claude Lellouch

Pour son 50e film, Claude Lellouch propose un nouveau film choral sur le sentiment amoureux. L'amour, c'est mieux que la vie suit trois hommes qui se sont rencontrés à leur sortie de prison. Vingt ans plus tard, l'un d'eux a contracté un mal incurable : ses deux amis décident de lui offrir une dernière histoire d'amour. Ce long-métrage réunit Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan, Philippe Lellouche, Kev Adams, Elsa Zylberstein, Béatrice Dalle ou encore Clémentine Célarié.

"Tendre et saignant", comédie romantique dans une boucherie

Ce mercredi 19 janvier 2022, les cinéphiles vont pouvoir découvrir une comédie romantique dans les salles. Tendre et saignant est la dernière réalisation de Christopher Thompson. Géraldine Pailhas y incarne une rédactrice en chef d'un magazine de mode, qui hérite de la boucherie familiale à la mort de son père. Déterminée à la vendre, l'ancien commis de son père réussit à la convaincre de se battre pour ce commerce. Alors que tous les oppose, ces deux protagonistes vont apprendre à se cotoyer et à s'apprécier.

"The Chef", un cuisinier au bord du burn-out

The Chef est un film dramatique britannique réalisé par Philip Barantini. Le spectateur y découvrira le quotidien du chef étoilé Andy Jones (Stephen Graham), acculé lors de la soirée la plus fréquentée de l'année. Ses problèmes personnels, mais également la pression mise par la clientèle et le personnel, pourrait mener ce restaurant gastronomique et son chef à leur perte.