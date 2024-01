"Priscilla" de Sofia Coppola : faut-il voir le film qui met en lumière l'épouse d'Elvis Presley ?

Le dernier film de la réalisatrice Sofia Coppola est sorti au cinéma ce mercredi 3 janvier. Il revisite la relation entre Elvis Presley et son épouse par le prisme de cette dernière, qui perd son innocence au contact du King.

Après Elvis de Baz Luhrmann sorti en 2022, un autre film nous plonge dans l'intimité du King ce mercredi 3 janvier. Ou, plutôt, met enfin en lumière l'épouse de la star du rock'n'roll. Priscilla, long-métrage sur le parcours de résilience et la fin de l'innocence de la veuve d'Elvis Presley, est le premier film de l'année 2024 à ne pas manquer dans les salles obscures.

Les spectateurs pourront y découvrir la rencontre entre Priscilla, alors adolescente effacée qui rêve d'un conte de fée romantique, et la star américaine âgée de 24 ans. Ils entretiennent d'abord une idylle secrète avant de se marier. Mais en coulisses, la vie n'est pas aussi glamour que ce que l'on pourrait croire.

La réalisatrice Sofia Coppola (Marie-Antoinette, Lost in Translation...) a choisi d'adapter les mémoires de Priscilla Beaulieu Presley, intitulées Elvis et moi. Le but : remettre la veuve du King sur le devant de la scène, de sa rencontre avec Presley. Et les critiques se sont dites conquises par l'angle choisi par la cinéaste, fille de Francis Ford Coppola : sur Allociné, le long-métrage décroche la note de 3,8/5 sur 28 titres de presse recensés. Sur le site Metacritic, le long-métrage obtient 79% d'avis positifs de la presse (sur 58 titres).

Priscilla De Sofia Coppola avec Cailee Spaeny , Jacob Elordi , Dagmara Dominczyk , Ari Cohen , Tim Post , Dan Beirne En 1959, une adolescente tombe follement amoureuse d'un célèbre chanteur venu effectuer son service militaire dans une base américaine en Allemagne.

En France, la critique loue un film "sensible, dérangeant, magistral" pour Elle et un "portrait de femme si finement observé et écrit" pour Le Journal du Dimanche. De son côté, le journal Sud Ouest salue "un regard intime, délicat, élégant sur la perte de l'innocence". Selon Les Echos, Priscilla marque même "un retour au sommet de son art" pour la réalisatrice.

Loin d'être une comédie romantique, le long-métrage "épouse la seule perspective de Priscilla" (Rolling Stone), enfermée dans la prison dorée de Graceland, pour raconter le phénomène d'emprise, "dans un magnifique geste de cinéaste et de sororité mêlés.

Calee Spaeny, une actrice à suivre

La presse s'est dite conquise par "la prestation ahurissante" (Voici) de l'actrice Calee Spaeny. Pour cette prestation, la comédienne de 25 ans a obtenu le prix d'interprétation féminin lors de la dernière Mostra de Venise, un prix qui "n'est que justice" pour La Voix du Nord. Face à elle, c'est Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) qui incarne Elvis Presley dans une version plus sombre et toxique que ce que peignait Baz Luhrmann il y a un an.

Si certains critiques ne se sont pas laissés entièrement convaincre, comme Paris Match qui déplore "des questions posées" qui "restent sans réponse" et Le Parisien qui retient une "impression mitigée" sur le fond, Priscilla reste assurément le film à ne pas manquer dans les salles de cinéma ce mercredi 3 janvier.