Législatives 2024, en direct : Zemmour perd tout, Ciotti se lâche

Eric Zemmour a exclu de Reconquête quatre de ses nouveaux eurodéputés, dénonçant une "trahison" menée par Marion Maréchal. Pendant ce temps, Eric Ciotti refuse toujours son exclusion de LR, votée par ceux qu'il nomme "des gens médiocres d'arrière-garde".

Les élections législatives 2024 auront lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet. La campagne électorale sera donc brève. Les partis ont jusqu'au 16 juin pour dévoiler leurs candidats.

Eric Zemmour a annoncé hier soir l'exclusion de Marion Maréchal de son parti Reconquête, dénonçant une "trahison" après que celle-ci a appelé à soutenir l'alliance RN-LR aux législatives. Trois autres eurodéputés fraichement élus sous les couleurs de Reconquête ont également été exclus : Nicolas Bay, Guillaume Peltier et Laurence Trochu. Le patron de Reconquête perd ainsi les figures les plus connues de son mouvement, à l'exception de Sarah Knafo, qui sera finalement la seule à siéger sous ses couleurs au Parlement européen. Lui qui professait depuis des années l'union des droites se retrouve finalement isolé et spectateur d'une alliance autour de Jordan Bardella qui risque fort d'invisibiliser ses candidats aux législatives.

De son côté, Eric Ciotti fait de la résistance : alors que le bureau politique de LR a voté à l'unanimité son exclusion hier, le député des Alpes-Maritimes conteste la légitimité de la procédure et affirme qu'il sera "dans [s]on bureau" au siège du parti dès aujourd'hui. Il s'en prend sèchement à ceux qui l'ont poussé dehors après son annonce d'une alliance avec le Rassemblement national : "On a vu le retour de tous ceux qui ont fait perdre la droite depuis des décennies", dénonce-t-il sur France 2, avant de viser plus précisément certains de ses anciens collègues : "Quand je vois ce pauvre M. Bertrand ou Mme Pécresse qui a humilié la droite avec 4%..."

Le Parti socialiste, le Parti communiste, les Écologistes et La France insoumise ont trouvé un "accord de principe" sur la répartition des circonscriptions lors des élections législatives. Les forces de gauche n'opposeront donc pas plusieurs candidats. Tous les partis ont appelé "à la constitution d'un nouveau front populaire".

En direct

10:51 - Mélenchon Premier ministre ? Olivier Faure veut "un profil qui ne soit pas clivant" Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a indiqué sur France 2 qu'il se sentait "prêt" à être Premier ministre en cas de cohabitation, mais ne voulait pas s'"imposer". "Je comprends qu'il soit prêt. Il a été le candidat de la Nupes pour cette fonction et à l'époque, il avait une légitimité très forte, il était l'homme des 22%", réagit Olivier Faure sur RMC. "Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je vois bien qu'on essaie de faire réapparaitre LFI comme le danger, mais LFI c'était 10% aux européennes, c'était 14% pour le PS", rappelle le socialiste. "Nous avons un pays qui est divisé, très divisé", constate Faure. "Lorsque la nouvelle coalition sera majoritaire, elle devra se réunir et elle devra choisir en son sein celui ou celle qui est le plus en mesure de réparer les liens distendus, de faire en sorte que nous puissions apaiser ce pays, le rassurer et renouer les fils du dialogue avec les Français. Cela suppose qu'on ait un profil qui soit non pas le plus clivant, mais qui permette au contraire de fédérer ce pays." 10:20 - Le premier tract de la majorité présidentielle dévoilé : tout pour Gabriel Attal Le premier tract du camp macroniste en dit long sur la stratégie adoptée dans cette campagne des élections législatives : le Premier ministre y apparait seul, en gros plan, sur fond bleu. De nouveau, Gabriel Attal parait brandi comme "l'arme anti-Bardella", confirmant les déclarations d'Emmanuel Macron, qui a confié à son poulain la responsabilité de mener la campagne. Une stratégie qui n'a pourtant pas fait ses preuves lors des européennes. 10:01 - La réforme de l'assurance chômage passera par décret "d’ici le 1ᵉʳ juillet", annonce Attal Hier en conférence de presse, Emmanuel Macron temporisait sur la réforme de l'assurance chômage, assurant qu'elle était "indispensable" mais qu'elle arriverait plutôt après le scrutin : "Après, est-ce que ça doit passer par l’Assemblée ? Est-ce que ça doit passer par un décret ? On le verra le lendemain", déclarait le chef de l'Etat. Autre son de cloche ce matin du côté de Gabriel Attal : sur France Inter, le Premier ministre annonce qu'un "décret sera pris d’ici au 1er juillet", c'est-à-dire entre les deux tours des élections législatives. 09:51 - François Ruffin se sent "capable" d'être Premier ministre "Je m’en sens capable. Si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un nom, je suis prêt à prendre la place qu’on voudra pour transformer la vie des gens", déclare François Ruffin à France Bleu Picardie. Dimanche soir, quelques minutes après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le député de la Somme a été le premier à appeler à un "Front populaire" à gauche. Quelques jours plus tard, l'expression est entérinée et la coalition des gauches avance sur son programme. Mais aucune figure n'a été désignée pour prétendre au poste de Premier ministre en cas de victoire aux législatives menant à une cohabitation. "Quand j’ai lancé l’idée de Front populaire, c’est quand même avec en mémoire la figure à la fois de Léon Blum, mais aussi de Léo Lagrange, qui a été ministre des loisirs à cette époque-là et qui, en un mois, a réussi à amener la lumière chez les ouvriers, c’est-à-dire leurs premiers congés payés", déclare François Ruffin. 09:45 - Zemmour voulait "présenter un maximum de candidats" face à l'alliance LR-RN aux législatives, selon Maréchal Marion Maréchal explique sur TF1 les raisons de son désaccord avec Eric Zemmour, qui lui a valu d'être exclue du parti. Selon elle, le patron de Reconquête faisait "le choix de présenter un maximum de candidats Reconquête contre la coalition du RN, allié à des Républicains", aux législatives. Or, "si nous divisons les votes, nous prenons le risque de renforcer la coalition de Macron, la coalition de la gauche et de l’extrême gauche", regrette l'eurodéputée. Celle-ci rappelle qu'elle a passé "48 heures" à tenter de négocier un accord avec le RN, mais que le parti de Jordan Bardella "ne souhaite pas travailler directement ou indirectement avec Eric Zemmour et sa structure car ils n’avaient pas confiance en lui ." 09:23 - "Nous n'avons pas trahi quoique ce soit", se défend Marion Maréchal après son exclusion de Reconquête Eric Zemmour a annoncé hier soir l'exclusion de Marion Maréchal de son parti Reconquête, en même temps que celles de Nicolas Bay, de Guillaume Peltier et de Laurence Trochu. Sur BFMTV, il a dénoncé un "record du monde de la trahison" de la part de Marion Maréchal, qui a appelé à soutenir les candidats de l'alliance RN-LR aux législatives. "Elle est pour le regroupement familial", a ironisé Eric Zemmour, en référence au lien familial qui lie Marion Maréchal au RN. "Nous n'avons pas trahi quoique ce soit. Nous sommes exclus car nous exprimons un souhait politique, proteste l'eurodéputée sur TF1. "Ce sont des mots blessants", déplore Marion Maréchal, qui se dit "extrêmement malheureuse" de l'avenir incertain de Reconquête. "J'ai apporté mon soutien à une coalition. Je n'ai pas négocié quoique ce soit pour obtenir un poste de ministre le temps venu", affirme-t-elle également. 09:13 - Eric Ciotti dénonce "des petits combats de gens médiocres d'arrière-garde" Le député s'en prend sévèrement aux membres du bureau politique qui ont voté son exclusion de LR hier. "On a vu le retour de tous ceux qui ont fait perdre la droite depuis des décennies", dénonce-t-il, avant de viser plus précisément certains de ses anciens collègues : "Quand je vois ce pauvre monsieur Bertrand ou Mme Pécresse qui a humilié la droite avec 4%..." Pour Eric Ciotti, "tout ça, ce sont des arguties, des petits combats de gens médiocres d'arrière-garde qui n'ont rien compris à ce qui se passait dans le pays". Il n'exclut pas des "actions judiciaires" s'il rencontrait "des obstacles à la présidence légitime qu'[il] dispose". 09:06 - "Je serai dans mon bureau dans quelques instants", affirme Eric Ciottti Au lendemain de son annonce d'une alliance avec le Rassemblement national aux législatives, Eric Ciotti a été exclu hier après-midi par le bureau politique de son parti. Mais le député des Alpes-Maritimes conteste cette exclusion, qu'il juge non conforme aux statuts de LR. "Je serai dans mon bureau dans quelques instants", a-t-il affirmé ce matin sur France 2, déterminé à retourner au siège des Républicains. Pour Eric Ciotti, la commission d'investiture qui a investi des candidats LR pour les législatives hier "n'a aucune réalité non plus". Il continue de défendre une "alliance, cette alliance d'un bloc national entre Les Républicains, le Rassemblement national et tous ceux qui sont animés par la soif de mettre un terme à cette impuissance, à cet immobilisme". 08:56 - Bienvenue dans ce direct des législatives Nous sommes le jeudi 13 juin et la campagne des élections législatives anticipées se poursuit. Retrouvez toute la journée les dernières actualités dans notre direct. 12/06/24 - 23:53 - Marion Maréchal "pren[d] acte de [s]on exclusion" de Reconquête! FIN DU DIRECT - Sur X, Marion Maréchal a dit "prend[re] acte de [s]on exclusion de Reconquête! par Éric Zemmour" et préciser ne pas être "en train de retourner au RN mais de faire vivre la nécessaire union des droites pour battre Emmanuel Macron et sauver [son] pays". 12/06/24 - 23:28 - "Marion Maréchal a fait le choix […] de privilégier l’intérêt national", affirme Marine Le Pen Marine Le Pen a réagi à la conférence de presse de Marion Maréchal ce mercredi soir sur X. Pour la députée du Rassemblement national, "face à la gravité des enjeux, Marion Maréchal a fait le choix, dans le contexte exceptionnel que connaît le pays, de privilégier l’intérêt national aux considérations partisanes, en appelant à soutenir les candidats du Rassemblement national", a-t-elle estimé, avant de saluer "cette prise de position courageuse qui renforcera la dynamique patriote".

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale seulement quelques minutes après l'annonce des premières estimations des résultats aux élections européennes le dimanche 9 juin. Une décision "grave, lourde" prise au regard de la victoire écrasante du Rassemblement national au scrutin européen. "Je fais confiance au peuple français pour faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", a déclaré le président de la République. Par cette décision, et l'appel à l'article 12 de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a de facto acté l'organisation d'élections législatives anticipées visant à composer une nouvelle Assemblée nationale.

Les Français seront donc appelés à voter à nouvelles élections qui arriveront vite, très vite puisque la Constitution prévoit de nouvelles élections dans les 20 à 40 jours suivant la dissolution. Emmanuel Macron a déjà arrêté les dates du scrutin : le premier tour de législatives 2024 se tiendra le dimanche 30 juin prochain, suivi du second tour une semaine plus tard le dimanche 7 juillet 2024. Soit moins de trois semaines après l'annonce du chef de l'Etat. Pourquoi si tôt ? Et bien parce qu'en du délai prévu par la Constitution, l'agenda des prochains mois est chargé notamment avec le début des Jeux Olympiques et la période estivale et de vacances scolaires en suivant, ce qui limitait les options pour organiser les scrutins.

Dès le lendemain de l'annonce sur la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives, les différents partis sont entrés en campagne, laquelle sera expresse avec à peine trois semaines entre l'annonce et les scrutins. La première étape clé est celle du dépôt des candidatures dont la date limite est fixée au vendredi 14 juin, pour permettre à la campagne officielle de débuter dès le lundi 17 juin et respecter les deux semaines de campagne avant un scrutin.

L'heure est aux négociations avant le lancement de la campagne officielle. La gauche a été la première a appelé à une union et même à la formation d'un "nouveau front populaire" dès le 10 juin. Après des réunions et plusieurs jours de discussions, les quatre forces de gauche ont annoncé avoir trouver un "accord de principe" sur les répartitions des 577 circonscriptions en vue des législatives pour présenter un candidat unique dès le premier tour. Selon cet accord LFI présentera 229 candidats, le PS en aura 175, EELV en aura 92 et le PCF en aura 50. "Le travail essentiel sur le programme est toujours en cours de discussion", selon les socialistes qui affirment qu'il n'y aura "aucune concession sur nos valeurs".

A droite aussi des alliances sont en discussion, mais elles créent du remous. Le président du parti Les Républicains a propose une alliance avec le Rassemblement national qui s'est montré enclin à un rapprochement. Mais c'était sans compter sur la majorité des membres LR qui s'opposent à l'alliance et exigent la destitution d'Eric Ciotti. Le parti zemmouriste Reconquête a aussi tenté de se rapprocher du RN via Marion Maréchal, mais le parti lepéniste a refusé une alliance par crainte que les idées plus radicale de la zemmouriste ne le desserve.

Face à ces deux alliances en formation, la majorité présidentielle réagit. Emmanuel Macron chercher à élargir sa majorité aux forces qu'il considère comme faisant partie de l'arc républicain, notamment la gauche socialiste et la droite des Républicains. Il a surtout fustigé l'extrême gauche et l'extrême droite et dénoncé des alliances "contre-nature".

Les premiers sondages sur les résultats des élections législatives 2024 ont commencé à être publiés dès le lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les études donnent pour l'heure l'avantage au Rassemblement national avec plus de 30% des intentions de vote. L'union de la gauche arrive en suivant à la deuxième position avec un peu plus de 20% et la majorité présidentielle n'est donnée qu'en troisième position sous la barre des 20%. Les mêmes études accordent donc logiquement plus de sièges au RN.

Selon l'étude Toluna Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL le RN remporterait entre 235 à 265 sièges (contre 89 actuellement) à l'Assemblée nationale, Renaissance et ses alliés passeraient à 125 à 155 sièges (contre 249 aujourd'hui), la Nupes obtiendrait 115 à 145 sièges (contre 153) et les Républicains passeraient à 40 à 55 sièges (contre 74). Cette enquête a été réalisée en ligne du 9 au 10 juin 2024.