Nouveau front populaire : LFI gagne son bras de fer avec le PS

"Les images du délitement du parti Les Républicains pourraient nous faire rire si elles n'étaient pas aussi dramatiques", a déclaré dans un tweet la secrétaire nationale des Ecologistes. Alors que depuis hier les représentants LR se désolidarisent et fustigent contre leur président Eric Ciotti, qui a choisi de s'allier au RN pour les législatives . "Pendant ce temps, en responsabilité car le moment nous l'impose, la gauche et les écologistes travaillent. Pour l'avenir du pays.", a-t-elle ajouté au moment où le nouveau Front populaire vient de publier la répartition des circonscriptions décidée pour les législatives et continue de débattre autour d'un programme commun.

Le Premier secrétaire du Parti socialiste explique ne pas vouloir "commenter" la conférence de presse d'Emmanuel Macron de la mi-journée, et l'accuse d'être "la cause du chaos actuel". Olivier Faure dénonce "les contre vérités historiques, les fakes news, les caricatures d'un président qui mobilise tous les moyens de communication tout en expliquant qu'il ne fait pas campagne". Son post sur X fait suite aux remarques du président de la République au sujet du nouveau Front populaire, sur lequel travaille les principales forces à gauche depuis trois jours.

14:57 - Le premier adjoint d'Anne Hidalgo annonce être candidat aux législatives

Emmanuel Grégoire se présente aux législatives pour la 7e circonscription de Paris. Dans un post sur X, le premier adjoint de la mairie de Paris a annoncé sa candidature et salué le "nouveau rassemblement" porté par une gauche qui "doit "ouvrir le chemin" et "construire des convergences communes avec la société civiles, la gauche associative et syndicale." Il appelle à un "sursaut" de chacun affirmant que "la gauche peut et doit gagner [...] avec clarté et cohérence, en refusant catégoriquement toute compromission avec l'antisémitisme, le racisme et le rejet de l'autre".

Emmanuel Grégoire brigue la 7e circonscription de Paris et aura notamment pour adversaire l'ancien ministre délégué aux transports, Clément Beaune qui a annoncé, hier, se représenter "librement" et non plus avec l'étiquette Renaissance.