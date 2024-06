Mort de Françoise Hardy : de quoi est décédée la chanteuse ?

Françoise Hardy luttait contre un cancer et plusieurs pathologies depuis des années. La chanteuse avait une position tranchée sur l'euthanasie, et avait indiqué il y a peu vouloir "le plus vite et le moins douloureusement possible".

L'essentiel Françoise Hardy est morte, mardi 11 juin, à l'âge de 80 ans. C'est son fil Thomas Dutronc qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux tard hier soir. La chanteuse luttait depuis des années contre le cancer et la maladie a finalement eu raison d'elle. Françoise Hardy, très affectée par le douleur, avait mis un terme à sa carrière en 2020, après une carrière immense. Elle était devenue une figure populaire grâce à son succès dans les années 1960 et la période yé-yé.

Dans Paris Match, il y a quelques semaines, Françoise Hardy évoquait vivre dans un état de souffrance avancé, et son envie de "partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible". "Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La gorge bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar…", disait-elle.

Sa position sur la fin de vie et les législations françaises sur l'aide à mourir était connue et transparente. En début d'année, elle avait écrit une lettre ouverte au président, publiée par La Tribune Dimanche, dans laquelle elle exhortait Emmanuel Macron à aller plus loin et à rendre plus facile l'accès à la mort médicalement assistée.

