Tom Holland en a-t-il fini avec Spider-Man ? L'acteur pose ses conditions pour son retour

Après trois films en solo à incarner l'homme-araignée, l'acteur britannique de 27 ans reste mystérieux sur son potentiel retour dans un quatrième film Spider-Man. Il en a dit plus lors d'une conférence de presse.

La popularité de l'homme-araignée n'est plus à démontrer. TF1 diffuse ce jeudi 4 janvier le premier épisode de la trilogie Marvel portée par Tom Holland, Spider-Man : Homecoming. Deux autres films ont suivi dans les salles obscures, culminant avec la sortie de Spider-Man : No Way Home en 2021, devenu le sixième plus gros succès de l'histoire du cinéma avec plus d'1,9 millions de dollars de recette.

Et malgré ce résultat complètement fou au box-office, le quatrième volet des aventures de Peter Parker à la sauce Tom Holland se fait toujours attendre. Des rumeurs sur un épisode 4 ont d'abord circulé, jusqu'à ce que la productrice Amy Pascal en annonce le développement, avec Tom Holland et Zendaya au casting.

Mais il y a un mais : l'acteur principal n'est pas prêt à reprendre le costume de l'homme-araignée à n'importe quel prix. Tom Holland a d'ailleurs profité d'une conférence de presse à la Critics Choice Association en novembre 2023 pour s'exprimer sur son éventuel retour sous les traits de Peter Parker au cinéma.

"Il faut que ça en vaille la peine"

e comédien britannique de 27 ans a ainsi annoncé que des "conversations actives ont été engagées" au sujet de ce quatrième film. Mais la question principale pour Tom Holland reste de savoir "si oui ou non nous pouvons trouver une façon de rendre justice à ce personnage".

"Je me sens très protecteur envers Spider-Man", a-t-il déclaré à la presse américaine. "Je me sens très, très chanceux d'avoir pu travailler sur une franchise qui s'est améliorée à chaque film, qui a acquis de plus en plus de succès à chaque film, ce qui est très rare. Et je veux protéger cet héritage."

Si Tom Holland n'est pas fermé à son potentiel retour sous le costume de Spider-Man, il a toutefois été très clair sur ses conditions : " Je ne jouerai pas dans un nouveau film [Spider-Man] juste pour le plaisir de jouer dans un autre film. Il faudra que ça en vaille la peine pour ce personnage." Officiellement donc, le comédien n'a pas officiellement accepté de revenir dans le MCU.

D'autres films de cet univers bientôt au cinéma

Ce qui semble donc certain, c'est que le scénario et la direction du prochain film Spider-Man devra plaire à l'acteur pour que celui-ci décide de rempiler. Les discussions ont également pris davantage de temps à se concrétiser en raison de la grève des scénaristes qui a frappé Hollywood au milieu de l'année 2023. Pour l'heure, la date de sortie de ce prochain projet, s'il est officialisé, n'est pas encore connue.

Pour patienter, il sera possible de découvrir de nouveaux films et de nouveaux personnages dérivés du Spider-Verse : Madame Web (alliée de Spider-Man) sortira le 14 février 2024, et Kraven le Chasseur (ennemi de Spider-Man) sera à découvrir le 28 août. Un troisième film Venom devrait également prochainement voir le jour, tout comme le film d'animation Spider-Man : Beyond the Spider-Verse qui devait initialement sortir le 3 avril prochain avant la grève des scénaristes et des acteurs américains.