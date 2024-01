Vous pouvez voir gratuitement ce biopic avec un Jim Carrey comme vous ne l'avez jamais vu

Ce film, qui montre Jim Carrey comme vous ne l'avez jamais vu est à voir gratuitement sur une plateforme de streaming sans abonnement.

Autour de la planète Hollywood, Jim Carrey gravite comme un véritable ovni. A l'écran, il est reconnaissable entre mille. Cet acteur canado-américain aujourd'hui âgé de 62 ans est l'un des rares comédiens contemporains à baser une grande partie de son jeu sur l'art de la grimace et du geste. Mais il serait mensonger de réduire son talent aux hilarantes frasques de ses comédies. Ses incursions dans le registre dramatique sont certes moins connues, mais tout aussi réussies.

Après sa partition touchante dans The Truman Show, Jim Carrey a obtenu un autre rôle à contre-emploi dans Man on the Moon. Sorti en 1999, ce film réalisé par Milos Forman lui vaudra le Golden Globe du meilleur acteur dans un drame biographique l'année suivante. Le film obtient également le prix de la meilleure réalisation au Festival de Berlin.

Dans ce biopic, il incarne le comique américain Andy Kaufman. Cet artiste excentrique et énigmatique connait le succès dans les années 1970 et 1980 grâce à ses apparitions dans la série Taxi et dans le Saturday Night Live, mais sa figure devient plus sombre, plus tourmentée dans les années qui suivent. Le public et ses proches, eux, croient constamment qu'il réalise des canulars et des farces. Même lorsqu'il annonce souffrir d'un cancer du poumon, tout le monde pense à une blague.

Man on the Moon est un biopic à part dans le paysage cinématographique qui évite les écueils du genre. Au casting, il rassemble Danny DeVito, Courtney Love, ou encore Paul Giamatti. Sur le plateau, Jim Carrey adopte une méthode de jeu rigide et surprenante : il reste en permanence dans la peau d'Andy Kaufman durant toute la production du film. Il adopte alors plusieurs tics de Kaufman, à tel point qu'un documentaire sorti en 2017, Jim & Andy : The Great Beyond, relate cette métamorphose opérée par par l'acteur.

Si Man on the Moon obtient un succès critique très mitigé aux Etats-Unis au moment de sa sortie, il séduit la presse et les spectateurs en France. Télérama salue un film "ébouriffant sans jamais chercher à être efficace, joyeux et morbide, transgressif et tranquille", tandis que Le Monde estime qu'il "approfondit la réflexion du cinéaste". Pour Le Parisien, Jim Carrey "se révèle très bon" dans ce film. Par la suite, le comédien continuera de se diversifier, alternant comédies et drames, avant de revenir aux productions jeunesses et aux films d'action.

Man on the Moon est à voir gratuitement sur la plateforme de France Télévision. Il suffit de s'inscrire sans frais au site pour visionner ce biopic en streaming.