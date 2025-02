Un département français devrait changer d'appellation cette année, voici comment il pourrait se nommer

Ce département français situé dans le sud de la France pourrait voir son nom changer cette année. Les habitants vont pouvoir donner leur avis.

C'est une procédure qui n'est pas si courante. Sept départements français ont changé de nom depuis la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit du Maine-et-Loire (auparavant Mayenne-et-Loire), de la Charente-Maritime (Charente-Inférieure), de la Seine-Maritime (Seine-Inférieure), de la Loire-Atlantique (Loire-Inférieure), des Pyrénées-Atlantiques (Basses-Pyrénées), des Alpes de Haute-Provence (Basses-Alpes) et des Côtes d'Armor (Côtes-du-Nord). Et cela fait maintenant 35 ans que les noms des quelque 100 collectivités françaises n'ont plus bougé.

Un statu quo qui va bientôt être brisé. Cette année, c'est un département d'Occitanie, dans le sud de la France, qui pourrait changer de nom, des élus, habitants et acteurs de tourisme estimant que l'appellation actuelle ne convient plus. Cependant, la procédure a pris du retard. En 2024, les élus départementaux se sont penchés sur le sujet, mais la nouvelle dénomination n'a pas été actée.

© irinapapoyan

La présidente du conseil départemental, Hermeline Malherbe, a expliqué, lors de ses voeux 2025, que des consultations avaient eu lieu de février à mi-juin 2024, mais que ce processus avait été interrompu par l'instabilité gouvernementale qui a suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle a alors assuré que le projet n'a pas été abandonné et qu'il va avancer cette année. Ce changement a pour but de promouvoir davantage l'histoire et la culture du département.

Ce sont les Pyrénées-Orientales qui pourraient changer de nom. Hermeline Malherbe a annoncé que les habitants devraient être consultés cette année. La population du département devrait ainsi être amenée à choisir entre les propositions soumises par le groupe de travail et le nom actuel du département.

Selon Actu.fr, à ce jour, deux appellations seraient en débat : "Pays Catalan" ou "Pyrénées-Catalanes" suite à des rencontres avec des universitaires, des responsables d'associations culturelles et de langue catalane, ou encore des organisations patronales et syndicales. La référence à l'identité catalane du territoire semble donc actée. Début 2024, France Bleu Roussillon avait organisé une consultation sur son site internet, qui avait enregistré plus de 17 000 votes pour savoir quelle dénomination était la plus sollicitée : c'est "Pays Catalan" qui l'avait emporté à 56%. "Pyrénées-Catalanes" n'obtenait que 17% et 18% des sondés préféraient garder le nom actuel.

Lorsque le département aura acté son nouveau nom, il faudra soumettre la demande au Premier ministre, puis le Conseil d'Etat aura le dernier mot. Le processus est donc encore long. S'il parvient à son terme, il faudra commencer par modifier les documents administratifs et les panneaux routiers.