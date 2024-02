Où et quand voir "Anatomie d'une chute" en streaming ?

Grand favori des César 2024 et nommé à cinq reprises aux Oscars, "Anatomie d'une chute" est sans conteste le film à voir en ce moment. On vous détaille vos options pour le découvrir en streaming légal.

Si vous n'avez jamais entendu parler d'Anatomie d'une chute, vous vivez probablement dans une grotte. Lauréat d'une Palme d'or au Festival de Cannes 2023, une polémique suite au discours politique de sa réalisatrice Justine Triet, favori des Césars, deux Golden Globes et cinq nominations aux Oscars, ce drame judiciaire français est l'événement cinéma de ces derniers mois.

Anatomie d'une chute est nommé à 11 reprises aux César, ce vendredi 23 février 2024 : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice, Meilleur acteur dans un second rôle (deux fois), Meilleur espoir masculin, Meilleur scénario original, Meilleurs décors, Meilleure photographie, Meilleur montage et Meilleur son. Si la concurrence est rude (notamment avec Le règne animal), il devrait toutefois repartir sans grande difficulté avec plusieurs prix, et reste l'un des grands favoris pour remporter le sésame : le César du Meilleur film.

Anatomie d'une chute De Justine Triet avec Sandra Hüller , Milo Graner , Samuel Theis , Camille Rutherford , Swann Arlaud , Saadia Bentaïeb Sandra, Samuel et leur fils malvoyant, Daniel, âgé de 11 ans, vivent ensemble depuis un an reclus à la montagne. Un jour, Samuel, le mari de Sandra, est...

Si vous n'avez pas encore découvert Anatomie d'une chute pour vous faire votre propre idée, pas de panique : le film de Justine Triet est toujours diffusé sur grand écran dans certains cinémas. Par ailleurs, il arrive très rapidement en streaming : déjà disponible à l'achat et à la location, il est mis en ligne sur la plateforme de streaming MyCanal au lendemain des César, le samedi 24 février. Par ailleurs, Canal++ diffuse le film ce mardi 27 février. Il faut toutefois avoir un abonnement à la chaîne cryptée pour le découvrir à la télévision.

De quoi parle Anatomie d'une chute ?

Anatomie d'une chute est un drame judiciaire qui suit le personnage d'une autrice accusée d'avoir assassiné son mari. Le film suit l'ensemble de son parcours, de l'enquête au procès jusqu'à son jugement. Au-delà de proposer une réinvention du film de procès, Anatomie d'une chute brille par son écriture d'un personnage féminin complexe, mais également de la mort d'un couple, tout en posant des questions fondamentales sur la manière dont les faits peuvent être tordus au gré de nos envies lorsque l'intime devient publique. Réalisé par Justine Triet (Sibyl, Victoria, La bataille de Solférino), Anatomie d'une chute réunit Sandra Hüller (La zone d'intérêt), Swann Arlaud (Petit paysan) et Antoine Reinartz (120 battements par minutes).