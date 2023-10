Oubliez Netflix, ces sites de streaming sont totalement gratuits et on y trouve plein de films

Il existe des sites de streaming légaux sur lesquels on retrouve plein de films et séries de qualité, sans avoir à débourser un centime. Et vous ne les soupçonnez peut-être pas !

Il n'y a pas que Netflix, Disney+ ou Amazon dans la vie. Le paysage du streaming est vaste et regorge de pépites parfois insoupçonnées. A l'heure où chacun se fait concurrence à coup de grosses nouveautés chaque semaine et s'amuse à bloquer le partage de compte ou à augmenter ses tarifs, difficile de choisir les sites à privilégier. Saviez-vous par exemple qu'il était possible d'avoir accès à plusieurs plateformes qualitatives, légales et surtout totalement gratuites ?

Nous sommes en effet très bien lotis avec France TV, la plateforme de replay et de streaming de France Télévision. Il suffit de s'inscrire gratuitement au site pour avoir non seulement accès à tous les programmes diffusés sur les chaînes du service public, mais également certains films cultes ou nouveautés en lien avec l'actualité cinématographique du moment, avec plusieurs ajouts chaque mois. Lors des Oscars, ou du Festival de Cannes par exemple, plusieurs films récompensés par le passé sont mis en ligne pour une période de plusieurs semaines.

Autre chaîne de télévision et pas des moindres, Arte.TV propose également une plateforme de streaming à ne pas négliger. Car oui, le site propose de nombreuses fictions cinématographiques, séries de qualité ou contenus journalistiques de haute volée sur son site. Des rétrospective sur certains cinéastes sont aussi régulièrement mises en ligne avec 5 à 10 films par auteur. Encore une fois, tout est gratuit, et sans avoir à créer de compte.

Mais il existe également d'autres alternatives de plateformes de streaming gratuites accessibles en France. Rakuten TV propose en effet des films à la location ou à l'achat, mais également plusieurs contenus gratuits à découvrir. Pour y accéder, il faut toutefois accepter de regarder des publicités (et donc ne pas avoir de bloqueur), mais également utiliser Chrome, Edge ou Firefox.

D'autres plateformes de streaming plus méconnues sont accessibles gratuitement en France, avec un catalogue plus limité toutefois : c'est le cas de Molotov ou Pluto TV. Il y en a pour tous !