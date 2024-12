Le meilleur dessin animé à voir en famille pour Noël est sur Netflix

S'il y a un seul film d'animation à voir en famille au moment des fêtes de fin d'année, c'est probablement celui-ci, et il est sur Netflix.

En termes de films d'animation, Netflix regorge de plusieurs pépites saluées par la critique. Du Monstre des mers aux Mitchell contre les machines, en passant par Pinocchio ou l'intégrale des films Ghibli, il y a de quoi faire pour occuper enfants et parents.

Pour les fêtes de Noël, la plateforme de streaming propose le dessin animé parfait à avoir en famille. Klaus, sorti en 2019, possède en effet toutes les qualités pour plaire aux petits et aux grands abonnés. On y suit les aventures de Jesper, puni d'être le pire élève de l'Académie postale en étant envoyé pour travailler comme postier dans un petit village du cercle arctique. Là bas, les habitants se détestent et ne s'envoient pas de courrier.

Prêt à rentrer chez lui, il change d'avis lorsqu'il rencontre Klaus, un mystérieux menuisier qui vit en solitaire dans une maison remplie de jouets. Les deux personnages se retrouvent alors à fomenter un plan qui va apaiser les tensions entre les membres du village.

© NETFLIX

Film d'animation qui revisite avec tendresse et intelligence le mythe du Père Noël, Klaus a séduit la critique et le public. Au moment de sa sortie, 20 Minutes saluait "un conte visuellement sublime mais aussi fort drôle", quand le magazine spécialisé Première louait "la qualité de sa narration, de l'écriture de ses personnages et de l'émotion". Pour Télérama, le long-métrage familial se définit comme "un conte aussi féroce qu'optimiste", ce qui est "assez rare pour être signalé".

Réalisé par Carlos Martinez Lopez et Sergio Pablos, Klaus est une production hispano-britannique. En conséquences, elle a remporté le British Academy Film Awards (Academy Awards) du meilleur film d'animation en 2020. Il avait également été nommé la même année aux Oscars dans la même catégorie, mais s'était incliné face à Toy Story 4. Au casting, le public reconnaîtra également des voix connues. En français, ce sont Alex Lutz (Jesper), François Berléand (Klaus) et Ludivine Sagnier (Alva) qui incarnent les personnages principaux.

Pour voir Klaus, il faut absolument être abonné à Netflix. En effet, il s'agit d'une production exclusive de la plateforme de streaming : elle ne devrait ainsi pas quitter le site et se retrouver sur d'autres plateformes à l'avenir. Il n'est pas non plus disponible à l'achat ou à la location.