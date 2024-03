54 nominations : cette personnalité est la plus nommée de l'histoire des Oscars encore en vie

Avec un total de 54 nominations au compteur, cette personnalité de l'industrie cinématographique est la plus nommée de l'histoire des Oscars à être encore en vie. Elle est encore en lice pour un nouveau prix en 2024.

Ce n'est pas un record, mais ça n'en fait pas moins une légende. Une personnalité majeure de l'industrie hollywoodienne a cumulé, au cours de sa vie et jusqu'en 2024, près de 54 nominations aux Oscars, devenant la personne encore en vie la plus nommée de l'histoire de la cérémonie. Elle est devancée seulement par le défunt Walt Disney et ses 59 nominations. Ce dimanche, elle pourrait potentiellement remporter un nouveau prix, son sixième Oscar.

A Hollywood, John Williams est une vedette incontournable. Et même si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez forcément l'une de ses oeuvres. Car ce compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, âgé de 92 ans, a composé certaines des musiques de films les plus connues qui ont bercé l'enfance de nombreux cinéphiles. C'est à lui qu'on doit les bandes originales de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, E.T. ou encore Maman j'ai raté l'avion... Rien que ça !

John Williams a sans surprise été nommé 54 fois aux Oscars, parfois la même année pour deux films différents, à la fois dans les catégories de la Meilleure musique de film ou de la Meilleure chanson originale. Au total cependant, il n'aura remporté "que" cinq statuettes : la première est remise en 1972 pour Un violon sur le toit.

Il a ensuite été récompensé pour les bandes originales des Dents de la mer (en 1976), de Star Wars, épisode IV : un nouvel espoir (en 1978), d'E.T. l'extra-terrestre (en 1983) et pour La liste de Schindler (en 1994). Il a également remporté quatre Golden Globes, 21 Grammy Awards, 7 BAFTA et 6 Saturn Awards dans toute sa carrière. Un joli palmarès pour couronner un parcours d'exception.

Ce dimanche 10 mars 2024, John Williams pourrait remporter un nouvel Oscar puisque le compositeur de 92 ans est nommé cette année. Il est en compétition dans la catégorie de la Meilleure musique originale pour le travail qu'il a effectué sur Killers of the Flower Moon. Face à lui, on retrouve les musiques entendues dans Killers of the Flower Moon, American Fiction, Oppenheimer et Pauvres créatures. Pour le moment, c'est Ludwig Göransson qui est favori pour remporter la statuette pour son travail effectué sur Oppenheimer. Mais le palmarès des Oscars a tendance à réserver chaque année des surprises, donc il faudra attendre la cérémonie de remise de prix pour savoir avec certitude si John Williams ajoutera une nouvelle statuette à ses étagères ou s'il repartira de nouveau bredouille.