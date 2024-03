La meilleure saga comique des années 2010 quitte bientôt Netflix, vous n'avez que quelques jours pour la (re)voir

Ne tardez pas pour visionner cette trilogie de films comiques qui a amusé les spectateurs dans les années 2010. Elle quitte très prochainement la plateforme de streaming Netflix !

Chaque mois, Netflix fait du tri dans son catalogue, pour laisser davantage de place aux nouveautés ou pour supprimer les programmes qui arrivent en fin de droit. Dans quelques jours, c'est une trilogie de comédies extrêmement populaires dans les années 2010 qui quitte le catalogue. Il ne vous reste que quelques jours pour les rattraper.

C'est souvent absurde ou vulgaire, incongru ou ridicule, oui, mais le premier opus se révèle diablement efficace. La critique est très agréablement conquise par cette comédie et lui donne la note de 3,7/5 sur Allociné (sur 21 titres de presse recensés) tandis que les spectateurs lui donnent la note excellente de 4/5. Au box-office, le film a engrangé 469,3 millions de dollars à travers le monde, et plus de 2 millions d'entrées en France. Il a également révélé la plupart des stars de son casting, qui si elles n'étaient pas des inconnus des sériephiles américains, ont connu grâce au film une renommée internationale auprès du grand public : Bradley Cooper (A Star is Born) avant tout, mais aussi Ed Helms (The Office), Zach Galifianakis (Date limite) ou encore Justin Bartha (Benjamin Gates) et Ken Jeong (Community).

En 2009, le premier épisode de la saga Very Bad Trip avait pris tout le monde par surprise. Cette comédie réalisée par Todd Phillips (qui a depuis réalisé Joker dans un tout autre genre) n'hésite pas à se montrer décomplexée, potache ou régressive grâce à un scénario à la fois surprenant et très drôle. Le pitch est très simple : après un enterrement de vie de garçon bien arrosé, le fiancé a disparu, moins de deux jours avant son mariage. En dépit de leur monstrueuse gueule de bois et de leurs souvenirs très confus, ses amis se lancent dans une drôle d'enquête pour retrouver le futur marié.

Logiquement, le succès de Very Bad Trip lui permet de donner naissance à des suites, beaucoup moins populaires du côté de la presse, mais toujours efficaces. Dans le second épisode (sorti en 2011), c'est au tour de Stu d'enterrer sa vie de garçon à Bangkok, tandis que le troisième épisode (sorti en 2013) voit la bande repartir pour Las Vegas afin d'aider Alan à trouver sa voie. Comme dans le premier épisode, les voyages dégénèrent et prennent des proportions disproportionnés.

Les trois films de la saga Very Bad Trip sont actuellement disponibles sur Netflix, mais plus pour longtemps ! La plateforme de streaming supprime la franchise de son catalogue le 31 mars 2024. Profitez bien de ces derniers jours pour vous replonger dans ces aventures loufoques !