Il ne vous reste que quelques jours pour voir le film français le plus audacieux de ces dernières années en streaming

Couronné de plusieurs Césars, ce film français particulièrement original et ambitieux quitte bientôt la plateforme de streaming où on pouvait le découvrir.

Les films français ont parfois mauvaise presse auprès des cinéphiles, et souvent à tort. Car le cinéma tricolore ne se résume heureusement pas à ses comédies potaches, comme on peut souvent très injustement le résumer. Chaque année, de nombreux films qui repoussent les limites des genres viennent surprendre les spectateurs.

Rien que l'année dernière, le film de procès Anatomie d'une chute s'est tracé une voie royale jusqu'à Hollywood, le drame Je verrai toujours vos visages a ému critiques et public, le film d'horreur Vermines a exploré un genre peu exploité sur nos contrées, quand Vincent doit mourir ou encore Yannick se sont chacun distingués. Mais il y a un film qui a été unanimement salué pour son originalité et son audace en 2023.

Et pour cause : Le règne animal s'est emparé d'un genre qui se fait rare dans le cinéma français, celui du film fantastique. Réalisé par Thomas Cailley, ce long-métrage raconte comment un père et son fils tentent de survivre par tous les moyens dans un monde hostile, où les êtres humains se transforment en animaux.

© © 2023 Nord-Ouest Films / StudioCanal / France 2 Cinéma / Artémis Productions

Alors que les contaminés sont internés dans des cliniques spéciales, le protagoniste prend tous les risques pour sauver son épouse, elle même touchée. Au casting, Romain Duris donne la réplique à Adèle Exarchopoulos, tandis que Paul Kircher incarne l'un des premiers rôles. Lors de sa sortie en salles, le 4 octobre 2023, Le règne animal a créé la surprise.

Télérama salue "un coup d'éclat ahurissant", tandis que Libération estime que le film "ouvre une nouvelle voie pour le cinéma français". Pour Première, il s'agit même d'un "chef d'oeuvre étourdissant". Selon Allociné, il s'agit même de l'un des films les mieux notés de l'année par la presse sur son site, avec une moyenne de 4,4/5.

Au box-office également, Le règne animal trouve son public, dépassant le million d'entrées lors de sa sixième semaine d'exploitation. Au total, la réalisation remportera cinq Césars en 2024 : Meilleurs costumes, Meilleur son, Meilleurs effets visuels, Meilleure musique originale et Meilleure photographie.

Le règne animal a connu une belle vie lors de son exploitation en salles et était, depuis quelques mois, visible en streaming sur la plateforme par abonnement MyCanal pour les retardataires. Si vous ne l'avez pas encore vu, ne tardez pas si vous êtes abonnés à la chaîne cryptée, puisqu'il est disponible sur la plateforme jusqu'au 9 octobre.