Seulement 6 films réalisés et pourtant ce cinéaste est déjà récompensé pour toute sa carrière à Cannes

Il a réalisé six films et pourtant... Ce cinéaste reçoit une récompense pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes.

Le Festival de Cannes met à l'honneur ce week-end un cinéaste qui va être récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Un privilège rare que seuls quelques géants du 7e art ont pu savourer. Pourtant, ce réalisateur n'a réalisé "que" six films au cours de sa carrière. Un chiffre qui en ferait presque un petit jeune aux côtés des monstres du cinéma qui ont pu avoir cette chance par le passé. C'est en effet loin, très loin même des plus prolifiques que sont Alfred Hitchcock ou Woody Allen, qui ont dépassé les 50 longs métrages, Clint Eastwood ou Steven Spielberg, à plus d'une trentaine ou même Martin Scorsese, qui a plus de 25 films à son actif.

Heureusement pour lui, ce réalisateur s'est également illustré en tant que scénariste et producteur. Mais en vérité, l'essentiel est ailleurs. Car c'est bien l'un des cinéastes les plus influents de sa génération qui reçoit les honneurs du festival. Un visionnaire qui a eu un véritable impact sur le cinéma américain et dont l'héritage se ressent encore aujourd'hui. Peu de figures du septième art peuvent en effet se vanter d'avoir révolutionné l'expérience des spectateurs à travers le monde comme George Lucas.

Sans George Lucas, il n'y aurait pas Tatooine, de droïdes, de Jedi ou d'étoile de la mort. Sans George Lucas, il n'y aurait pas Star Wars, tout simplement. Avec la création de cette saga de science-fiction phénoménale, le cinéaste aujourd'hui âgé de 80 ans (pas si mal pour un petit jeune donc) a révolutionné le blockbuster hollywoodien. Il va aussi repousser les limites du genre et offrir une expérience encore jamais vue aux spectateurs qui ont découvert La guerre des étoiles, dès 1977 dans les salles de cinéma.

Mais saviez-vous que George Lucas n'a réalisé que six longs-métrages ? Avant La guerre des étoiles (dont la genèse a donné lieu à l'excellente BD Les guerres de Lucas), il y a en effet eu THX 1138 et American Graffiti. Ensuite, le cinéaste a choisi de laisser d'autres réalisateurs conclure sa première trilogie, avant de reprendre la caméra dans les années 2000 pour l'épisode I (La menace fantôme), II (L'attaque des clones) et III (La revanche des Sith).

S'il ne les a pas réalisés lui-même, George Lucas reste le scénariste des deux autres films de la franchise qu'il a en revanche supervisés, L'empire contre attaque et Le retour du Jedi. Il a ensuite vendu les droits de sa société Lucasfilm en 2012, autrement dit les autres films et séries de la franchise, à Disney. George Lucas est également le cerveau derrière d'autres films qui ont acquis un statut de grands classiques. Il a écrit les scénarios des quatre premiers Indiana Jones, réalisés par Steven Spielberg, celui de Willow, et a produit Labyrinth, Le petit dinosaure et l'ultime épisode de la saga d'aventures portée par Harrison Ford.

S'il n'a jamais remporté la statuette suprême, George Lucas a été nommé quatre fois aux Oscars de la meilleure réalisation et du meilleur scénario original (en 1974 pour American Graffiti et en 1978 pour l'épisode IV de Star Wars). Autant de faits d'armes qui expliquent que le réalisateur, scénariste et producteur mérite bel et bien ce samedi 25 mai une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes.