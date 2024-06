Si vous aimez "The Mandalorian", ne ratez surtout pas cette nouvelle série disponible sur Disney+

Une nouvelle série ancrée dans l'univers "Star Wars" sort sur Disney+ cette semaine. Les fans de la franchise ou ceux qui ont aimé "The Mandalorian" ne voudront pas la rater.

Les contrées de la galaxie lointaine, très lointaine, continuent de s'étendre à l'infini. Après la sortie de la série animée Star Wars : Tales of the Empire, pour la journée annuelle de célébration de Star Wars (le 4 mai), un nouveau programme continue d'explorer l'univers créé par Georges Lucas et devrait attiser la curiosité des fans, surtout ceux qui ont aimé The Mandalorian.

Car cette nouvelle série ancrée dans l'univers Star Wars se déroule à une époque encore inédite dans les productions en live action. L'intrigue prend place en temps de paix, alors que l'Ordre Jedi est à son apogée et que la Haute République est prospère, soit cent ans avant la Menace Fantôme, et donc bien avant la naissance d'Anakin Skywalker (futur Dark Vador) et Obi-Wan Kenobi.

Dans le détail, l'intrigue de The Acolyte suit l'enquête menée par un maître Jedi respecté pour résoudre des crimes mystérieux qui va l'opposer à une guerrière issue de son passé. La série cherche ainsi à montrer l'arrivée progressive des forces obscures dans une ère de paix et de prospérité, et brouiller les pistes entre le bien et le mal.

Au casting, la série The Acolyte réunit des visages connus du public. Lee Jung-jae, qui incarnait le rôle principal de Squid Game, incarne le maître Jedi Sol face à Amandla Stenberg (Hunger Games, The hate U give) dans celui de Mae, une guerrière recherchée. Ils sont rejoints au sein de la distribution par Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan, His dark materials), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), ou encore Carrie-Anne Moss (Matrix).

Comme c'est le cas des dernières productions Star Wars, ce n'est pas George Lucas qui est à la manoeuvre de The Acolyte. Leslye Headland (Poupée russe), la scénariste et productrice exécutive, s'est toutefois revendiquée comme une grande fan de l'univers galactique depuis plusieurs années et fine connaisseuse du canon. De quoi rassurer les fans.

Au total, la série est composée de huit épisodes, d'une durée de 40 minutes environ. Cette série peut donc se regarder très rapidement si vous êtes pressés, sachant que les séries Star Wars suivent généralement un rythme de diffusion hebdomadaire : seuls deux épisodes sont mis en ligne ce mercredi 5 juin, avant la diffusion d'un épisode chaque semaine.