Vous n'avez probablement pas vu ce film Ghibli disponible sur Netflix, c'est pourtant une pépite du studio japonais

Vous pouvez découvrir sur Netflix tous les films du studio de films d'animation japonais Ghibli, même les moins connus. Dont cette fresque nostalgique que l'on vous recommande.

Depuis sa création le 15 juin 1985, le studio Ghibli s'est imposé comme l'un des représentants majeurs du cinéma d'animation japonais à travers le monde. Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro ou encore Le château ambulant sont devenus des immenses classiques, tandis que d'autres comme Kiki la petite sorcière, Ponyo sur la falaise, ou plus récemment Le garçon et le héron, ont également connu leur succès auprès du public.

Mais le studio Ghibli a produit 25 films d'animations au total, dont la grande majorité est disponible sur Netflix. L'occasion idéale pour en découvrir certains, surtout les moins connus. Parmi eux, on vous recommande le visionnage de Souvenirs goutte à goutte. Sorti en 1991, ce long-métrage réalisé par Isao Takahata est une vraie ode aux souvenirs d'enfance.

© 1991 Hotaru Okamoto-Yuko Tone-Studio Ghibli-NH

Dans le détail, l'intrigue suit la vie de Taeko Okajima, une employée de bureau à Tokyo malheureuse dans son travail. Elle décide de partir se ressourcer à la campagne pour travailler dans un champ, dans la ferme de son beau-frère. Alors qu'elle fait le point sur sa vie, les souvenirs de son enfance à Tokyo ressurgissent peu à peu. En alternant les flashbacks et son présent, la jeune femme va devoir prendre une décision sur la manière de vivre sa vie.

Souvenirs goutte à goutte est une histoire très simple, mais emplie d'intelligence et de sensibilité. Difficile de ne pas s'identifier à cette héroïne qui replonge dans ses souvenirs d'enfance, comme la première fois qu'elle goutte l'ananas, ses premiers amours, ses difficultés en mathématiques, alors qu'à l'approche de la trentaine, elle est à un carrefour de sa vie.

Ce film d'animation n'est peut-être pas aussi fantastique que les oeuvres de Hayao Miyazaki ou plus léger que les autres oeuvres du studio, mais il cristallise avec poésie et tendresse des moments simples que nous avons tous vécus, en s'inspirant de récits autobiographiques de ses créateurs pour davantage de réalisme et d'authenticité. Souvenirs goutte à goutte est disponible en streaming sur Netflix, comme les autres films des studios Ghibli.