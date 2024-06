Ce film polonais est le plus vu du moment sur Netflix, malgré des critiques très mitigées

Ce film policier polonais a surpris tout le monde en arrivant en tête des longs-métrages les plus vus du moment sur Netflix. ll détrône même un film avec Jennifer Lopez.

S'il est parfois possible de prédire le succès de certaines productions très attendues des abonnés Netflix, comme La chronique des Bridgerton dernièrement, certaines fictions font parfois leur arrivée par surprise dans le top des programmes les plus vus du moment. C'est le cas de ce nouveau film policier polonais qui, malgré des avis assez mitigés, trône en première place du top 10 en France, et à travers le monde.

Réalisé par Adrian Panez, Les couleurs du mal : Rouge suit l'enquête du procureur Bilski, qui cherche à faire le lien entre deux affaires et découvrir un meurtrier. En effet, deux femmes ont été assassinées exactement dans les mêmes circonstances, mais avec 15 ans d'écart. Il en est persuadé, il n'y a aucune chance que ce double crime soit une coïncidence. Au casting, ce sont les acteurs méconnus en France, mais actifs en Pologne qui se donnent la réplique : Jakub Gierszal (La chambre des suicidés, Braking the limits), Maja Ostaszewska (The In-laws, Green Border) et Zofia Jastrzebska (Infamia, Mon cosmonaute).

Si le synopsis de Les couleurs du mal : Rouge est alléchant, bien que de facture classique pour un thriller, les avis des spectateurs qui ont pu découvrir le film à sa sortie sont davantage mitigés. Le long-métrage obtient la note de 5,8/10 sur Sens Critique, 56% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes et 2,9/5 sur Allociné. Si certains saluent "des personnages très complexes" et un "film malin", au "scénario très bien monté" et qui "tient en haleine", d'autres déplorent "une mise en scène digne d'un téléfilm français des années 80", des acteurs "mauvais" et une "histoire banale".

Les avis sont extrêmement tranchés, mais ça n'empêche pas le long-métrage de se faire une petite place en tête des classements de Netflix qui est en première position des films les plus vus du moment à travers le monde, selon le top établi par la plateforme de streaming. A voir cependant s'il s'agit d'un succès éphémère qui s'essoufflera au bout de quelques jours, ou si Les couleurs du mal : Rouge deviendra un prochain hit de Netflix.

A chacun de se faire son avis donc. Attention toutefois, Netflix déconseille ce film aux moins de 16 ans, puisqu'il traite de sujets violents et met en scène notamment des violences sexuelles.