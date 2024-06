"J'ai la boule au ventre" : cette série espagnole à voir en moins de 8 heures bouleverse les abonnés de Netflix

Cette nouvelle mini-série espagnole qui traite du sujet des violences sexuelles est en tête des programmes les plus vus de Netflix depuis sa mise en ligne le 31 mai.

Les séries les plus sombres peuvent parfois être les plus gros cartons. Alors qu'elle est sortie très discrètement sur Netflix, cette nouvelle mini-série espagnole s'est classé en première place du top des programmes les plus vus du moment sur la plateforme, seulement quelques jours après sa sortie le 31 mai dernier. Les abonnés ont déjà partagés leurs avis et ont été bouleversés par ces 8 épisodes de 45 minutes chacun environ.

Cette nouvelle fiction venue du pays ibérique est l'adaptation d'un roman de Miguel Saèz Carral. Ni una más (également intitulé Raising voice) suit l'histoire d'Alma, une adolescente en apparence sans histoire qui a bientôt fini le lycée. Mais un jour, la jeune femme décide d'installer une bannière dans son lycée : "Attention, un violeur se cache parmi nous". La vie de l'adolescente et de ses amies ne sera alors plus jamais la même. Car Alma, mais également ses amies Nata et Greta, vont avoir bien du mal à faire entendre leur voix. La série aborde donc des sujets difficiles mais d'actualité, comme la libération de la parole ou les violences sexuelles.

Au casting de Ni una más, les abonnés de Netflix ont pu découvrir les actrices Nicole Wallace, Clara Galle et Aïcha Villaverde, qui campent le trio principal et certaines sont loin d'être des inconnues du public. La première, qui joue Alma, s'est surtout illustrée dans le film A contre-sens, sorti l'année dernière, quand la seconde, interprète de Greta, a explosé dans la trilogie A travers ma fenêtre. La troisième, qui incarne Nata, trouve toutefois son premier grand rôle dans la série Netflix.

Depuis sa mise en ligne sur Netflix le 31 mai, Ni una más figure à la première place du classement des séries du moment établi par la plateforme de streaming sur sa page principale en France. Sur les réseaux sociaux , les internautes n'ont pas manqué de partager leurs avis sur la fiction espagnole, jugée "pépite" par plusieurs utilisateurs de X: "Je chiale trop c'est horrible" écrit un utilisateur de l'ancien Twitter, quand un autre juge la série "incroyable". "J'ai la boule au ventre, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai chialer" partage également un abonné de Netflix sur le réseau social après avoir vu le sixième épisode de la série. Les 8 épisodes de Ni una más sont à découvrir sur Netflix.