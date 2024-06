Cette série scandaleuse et trash est enfin de retour en streaming pour de nouveaux épisodes

Cette série choquante et sanglante est aussi extrêmement populaire depuis plusieurs années. De nouveaux épisodes toujours aussi scandaleux et politiques sont enfin disponible en streaming.

Lors de sa diffusion de 2011 à 2019, Game of Thrones a choqué les téléspectateurs avec des scènes de sexe ou de violence parfois très graphiques. Mais depuis, une autre fiction peut prétendre au titre de série la plus trash du petit écran. Egalement très populaire, elle revient cette semaine pour une nouvelle saison sur la plateforme de streaming Prime Video.

Depuis le 26 juillet 2019, les fans de The Boys se demandent constamment ce que la série va leur réserver à chaque nouvelle saison, tant le programme a repoussé parfois certaines limites dans des scènes très dérangeantes à visionner. Cette adaptation des comics du même nom, par de Garth Ennis et Darick Robertson, se déroule dans une réalité fictive, où les Sept, des personnages aux super-pouvoirs qui travaillent pour une immense société, sont reconnus comme des super-héros.

© Jasper Savage/Prime Video

Mais, en coulisses, ces super-personnes n'ont rien d'héroïques, puisque la plupart sont corrompues, perverses, dérangeantes, voire psychopathes. Une bande de gens ordinaires décide alors de percer leurs secrets à jour et de dévoiler le vrai visage des Sept.

Avec de tels protagonistes, les scènes choquantes se multiplient à l'écran. La série s'ouvre par la mort (ou plutôt l'implosion jusqu'à devenir une mare de sang) d'une femme qui se fait renverser par un super-héros ultra-rapide. A partir de là, les scènes trashs et dérangeantes se multiplient : des corps explosent régulièrement, il y a des orgies de super-héros très graphiques (et qui finissent rarement bien), ou encore des dialogues particulièrement dérangeants entre un homme poisson et un dauphin. Et encore, on ne vous dit pas tout...

Au-delà de ces scènes qui ont fait la marque de fabrique de The Boys, la série dénonce en creux des dérives politiques de la société américaine, la militarisation excessive, l'hypersexualisation des femmes, mais également la société capitaliste, la corruption des multinationales, la consommation excessive, et le cynisme de certaines sociétés prêtes à tout pour faire toujours plus de profit. Une série certes choquante, mais loin d'être bête si on analyse les messages dénoncés derrière la violence excessive. La saison 4 de The Boys débarque sur Prime Video à partir du 13 juin 2024.