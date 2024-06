Netflix supprime bientôt la meilleure série comique de tous les temps, les abonnés vont être furieux

Cette série comique adorée de tous ne sera bientôt plus disponible sur Netflix, au grand malheur des abonnés.

C'est bientôt le drame pour les abonnés. La série comique américaine par excellence, considérée, par beaucoup, comme la série de référence et la meilleure du genre malgré ses défauts (en matière de représentation principalement, que ça soit sur les questions LGBTQ+, raciales ou d'obésité), ne sera bientôt plus disponible sur Netflix. Et cela ne va pas plaire à beaucoup d'abonnés qui la considèrent comme une série doudou ultra-réconfortante.

Depuis sa sortie en 1994, Friends est devenue la reine des séries comiques américaines. Si beaucoup d'autres sont devenues cultes, aucune n'a eu autant de popularité, même 30 ans après. En 10 saisons et 236 épisodes, ce sont plus de 22 millions de spectateurs qui suivaient la diffusion jusqu'en 2004, avec un pic d'audiences de 52 millions de téléspectateurs pour le final de la série. Depuis, la saga qui a révélé Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt Leblanc et Lisa Kudrow au grand public était encore diffusée à la télévision en France, et faisait la joie des abonnés de Netflix.

© INTERFOTO USA/SIPA (publiée le 12/06/2024)

Il faut dire que beaucoup de téléspectateurs continuent de se réfugier dans certains des épisodes les plus hilarants de la série pour se remonter le moral ou pour une franche rigolade. Car le pitch de Friends (le quotidien de six amis à New-York) est aussi simple qu'imparable. La série a aussi prouvé plusieurs fois sa capacité à faire rire grâce à des gags récurrents (le "Oh.My.God" de Janice, le "We were on a break" de Ross et Rachel, les divorces répétés de Ross, les chansons de Phoebe, les révélations de la relation entre Chandler et Monica...) ou à faire pleurer avec des sujets plus graves (le discours de Phoebe aux triplés, l'adoption de Chandler et Monica...). Le feuilleton a remporté plusieurs prix, et a accueilli plusieurs stars le temps d'un épisode, contribuant à sa notoriété inébranlable.

Classique de chez classique, Friends quitte pourtant Netflix. Dès le 1er juillet, les abonnés ne retrouveront plus la série au catalogue de la plateforme de streaming. Une déception probable pour certain, mais il sera toujours possible de retrouver les épisodes au visionnage légal puisqu'elle sera désormais disponible sur Max, site de streaming de Warner, détentrice des droits de la série. Et les plus old school pourront continuer à découvrir les épisodes sur TFX les dimanches de 12h50 à 17h40.