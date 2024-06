"Invraisemblable", "un navet" : dégommé par la critique, ce film cartonne pourtant sur Netflix

C'est un gros succès à travers le monde et en France sur la plateforme de streaming Netflix. Pourtant, ce film récolte de mauvaises critiques de la presse et du public en France.

Populaire ne veut pas forcément dire qualitatif. Le dernier film qui cartonne sur Netflix l'a prouvé, puisque malgré des critiques assassines et des avis de spectateurs pas plus convaincus, ce long-métrage français est le plus vu à travers le monde en ce moment sur la plateforme de streaming.

L'intrigue de ce film aussi critiqué que regardé prend place à Paris, durant l'été 2024, non pas pendant les Jeux Olympiques, mais en plein championnat du monde de triathlon. Alors que les politiques se targuent d'un tel événement, celui-ci va prendre un tournant sanglant lorsqu'une activiste écolo et une brillante scientifique alerteront sur la présence d'un grand requin dans la Seine. L'objectif : éviter un carnage. Ce scénario un peu étonnant est celui de Sous la Seine, réalisé par Xavier Gens avec Bérénice Bejo au casting.

© NETFLIX

Si le film trône en tête des films les plus vus de la plateforme de streaming en ce moment avec plus de 40 000 vues à travers le monde pour sa première semaine de mise en ligne, Sous la Seine est loin d'avoir convaincu la presse et le public. Sur Allociné, le thriller décroche la note presse de 2/5, avec Les Echos qui le qualifient notamment de "navet qui touche le fond", Sud Ouest qui juge qu'il s'agit d'"un film catastrophe sans aucune saveur", quand Première le qualifie de "série Z invraisemblable", malgré des SFD "très réussis".

Ce n’est pas mieux du côté du public, puisque les utilisateurs d'Allociné lui donnent la note de 1,7/ (il est rare que le public soit plus critique que la presse). A cela, s'ajoute le fait que le réalisateur Vincent Dietschy attaque Netflix pour "parasitisme" en assurant que ce thriller horrifique serait inspiré de son propre scénario, Silure.

Alors comment expliquer un tel succès ? Les films d'horreur ont toujours la côte, et les films de requin encore plus. En témoigne le succès de nombreux nanars comme Sharknado, ou de grands classiques du cinéma comme Les dents de la mer. Le public est toujours curieux de voir une créature marine dévorer de manière sanglante et graphique des nageurs, un genre qui s'est développé avec plus ou moins de succès depuis le film de Spielberg. Ajoutez le contexte pré-JO à Paris et les inquiétudes que peuvent susciter les épreuves prévues dans la Seine (pour la pollution cette fois) et vous aurez peu ou prou la recette pour un carton. Sous la Seine est actuellement disponible sur Netflix.