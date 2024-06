Avez-vous deviné la référence à ce dessin animé Disney dans la nouvelle série Star Wars ?

Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire des productions Star Wars sans s'inspirer de films d'animation pour enfants ? C'est ce qu'a fait la créatrice de The Acolyte, la nouvelle série disponible sur Disney+.

Depuis plusieurs années déjà, les séries Star Wars viennent enrichir l'univers créé par George Lucas il y a presque cinquante ans. Après The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi ou encore Le livre de Boba Fett, Disney+ a sorti la nouvelle production de Lucasfilm le 5 juin dernier. Avec The Acolyte, les abonnés plongent dans l'ère d'apogée des chevaliers Jedi, avant l'avènement des Sith et les trilogies de George Lucas.

Créée par Leslye Headland, cette série suit une enquête d'un maître Jedi alors que des meurtres sont commis au sein de la galaxie, et qu'une figure de son passé pourrait y être lié. Si les abonnés ont déjà pu découvrir les premiers épisodes, difficile d'imaginer en les visionnant que les inspirations de cette nouvelle série Star Wars sont non seulement Tigre et dragon ou Kill Bill, mais aussi... La Reine des Neiges.

© Lucasfilm Ltd. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Le film d'animation Disney a bel et bien laissé son empreinte chez la créatrice de The Acolyte, Leslye Headland. Comme elle l'explique dans une interview à Linternaute, elle "adore La reine des neiges". "Je n'avais pas d'enfant quand il est sorti, je suis allée le voir de mon plein gré, et j'ai tellement pleuré ! Si j'avais vu ce film quand j'étais plus jeune, ma vie aurait été complètement différente".

Mais comment incorporer l'histoire d'Elsa et Anna à The Acolyte ? Bien évidemment, l'inspiration reste légère et subtile, puisque la série n'est évidemment pas une adaptation de La Reine des Neiges. "Star Wars, en son cœur, traite des relations familiales et de leurs conflits", note la créatrice, scénariste et réalisatrice de certains des épisodes, avant de détailler : "les maîtres avec leurs apprentis, père et fils, mari et femme... Moi, je m'identifie beaucoup à la relation entre sœurs".

C'est ainsi que l'union entre les deux programmes que tout oppose a pu se faire. "Quand je suis arrivée avec la volonté de raconter ma version de ce qu'est une histoire Star Wars, j'ai décidé que les relations familiales explorées serait celles de deux sœurs. La reine des neiges était surtout un point de départ pour écrire ces dynamiques." Un nouvel épisode de The Acolyte est à découvrir chaque mercredi sur Disney+.