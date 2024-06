Les critiques de ce film d'action sont très mauvaises, il est pourtant n°1 sur Netflix

Si les avis sont loin d'être positifs, ce nouveau film disponible sur Netflix se classe numéro 1 des plus vus du moment depuis sa sortie le 21 juin.

Il faut parfois se méfier des films qui arrivent en tête des programmes les plus vus des plateformes de streaming. Car si le public se montre parfois curieux de découvrir la dernière création du site, être en première place des productions les plus vues du moment ne veut pas forcément dire que le long-métrage est bon. La preuve avec ce nouveau thriller d'action qui vient de sortir sur Netflix sans beaucoup de promotion.

Selon les données de Flixpatrol, spécialisé dans le suivi des programmes en streaming, ce film d'action est premier dans plusieurs pays depuis sa sortie sur Netflix, le 21 juin, et notamment en France, où il trône en tête du classement des longs-métrages les plus vus de la plateforme de streaming. Pourtant, les critiques ne sont pas tendres, et particulièrement chez le public paradoxalement : sur Allociné, ce programme décroche la triste note spectateurs de 1,7/5.

© Ursula Coyote/Netflix

Les utilisateurs du site français déplorent notamment un film "immédiatement prévisible avec des indices grossiers", une histoire "ennuyeuse et sans rythme" ou "totalement bancale", un thriller "vraiment naze" ou "catastrophique".

Les avis anglophones ne sont pas meilleurs, puisque le long métrage obtient 25% d'avis positifs de la presse sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, et seulement 16% de la part du public. Parmi les avis, l'un fustige un "script faible, rythme balbutiant, jeu d'acteur pauvre", quand un autre se dit "choqué que Jessica Alba choisisse ce film pour son retour à l'écran". Ce film, c'est Riposte.

Réalisé par Mouly Surya, ce film d'action suit une ancienne agent d'un commando de forces spéciales de retour du front qui reprend le bar de son père peu de temps après sa mort. Mais elle va se retrouver à devoir affronter le gang violent qui sévit dans sa ville natale. Au casting donc, Jessica Alba fait son retour devant la caméra après 4 ans d'absence, et une belle carrière d'entrepreneuse. Elle donne la réplique à Jake Weary ou encore Tone Bell. Si vous êtes curieux de découvrir le long-métrage, Riposte est toujours disponible en streaming sur Netflix.