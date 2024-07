"C'est incroyable" : cette série Netflix à voir en moins de 6 heures a conquis les abonnés qui réclament déjà une saison 2

Tout juste sortie sur Netflix, cette série en six épisodes est devenue la nouvelle obsession des abonnés.

Chaque semaine, de nouvelles fictions suscitent la curiosité des abonnés des plateformes de streaming et occupent leurs soirées, alors que le beau temps tarde à faire son retour. Tout juste sorti sur Netflix, ce nouveau programme trône en tête des séries les plus regardées du moment sur la plateforme à travers le monde, dont la France. Et les internautes sont déjà conquis et réclament une suite.

Sortie jeudi dernier, Supracell s'est imposée en seulement 48h dans le top des programmes du moment, détrônant La chronique des Bridgerton ou Les clans de la coke. En six épisodes de moins d'une heure seulement, cette nouvelle série britannique plonge les abonnés dans le Londres qu'on connaît. Sauf que des personnes tout ce qui a de plus ordinaire commencent à développer des super-pouvoirs sans savoir pourquoi. Ils doivent non seulement apprendre à les maîtriser, mais également comprendre ce qu'il se passe. Au milieu, un homme, Michael, est chargé de les réunir afin de sauver la femme qu'il aime.

Supracell, c'est donc tout un programme qui a totalement séduit les abonnés de Netflix. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, ils sont nombreux à partager leurs premières impressions. Et autant dire que les six épisodes sont totalement validés par les internautes : "C'est un vrai plaisir", écrit l'un d'entre eux, "c'est incroyable", peut-on encore lire sur le réseau social d'Elon Musk, "c'est un banger purée". "C'est abusé comment les UK sont a des années lumières de la France…", note un autre, ajoutant que "ça propose des séries fantastique archi qualitatives avec des persos noirs pendant qu'ici on est encore bloqué avec les bails de drogue et police…"

Vous l'aurez compris, Supracell a mis les abonnés d'accord, mais pas que, puisque la série décroche la note presse de 3,1/5 sur Allociné (5 avis presse), 71/100 sur Metacritic (9 critiques de médias) et 100% sur Rotten Tomatoes (avec seulement 8 critiques). Sur X, anciennement Twitter, les internautes se demandent désormais quand sortira la saison 2. Il faudra attendre de connaître les audiences sur la durée, et une officialisation de la série, pour connaître le sort réservé à ce nouveau programme. En attendant, vous pouvez binge-watché Supracell sur Netflix.