Après avoir cartonné au cinéma, ce film d'animation atteint le top de Netflix

Enorme carton au cinéma, ce film d'animation qui vient d'arriver sur Netflix est désormais au classement des films les plus vus du moment sur la plateforme.

Succès au cinéma, carton assuré en streaming ! Mis en ligne le 6 juillet, ce film d'animation a trôné pendant dix jours en tête du classement des films les plus vus du moment sur Netflix en France, comme l'indique le site Flixpatrol qui recense les programmes les plus populaires du moment sur les plateformes de streaming. Il avait déjà fait un véritable hold-up au cinéma, avec plus de 7 millions d'entrées en France, et près d'1,3 milliard de dollars de recettes à travers le monde.

Avec un tel succès, ce long-métrage est d'ailleurs devenu le troisième film d'animation ayant eu le plus de succès au box-office de tous les temps, derrière Le Roi Lion (version live action) et La Reine des Neiges 2, mais devant le premier épisode de La Reine des Neiges. Il faut dire que si ce n'est pas un film Disney, cette production est issue d'une franchise extrêmement populaire. Ce film, c'est bien évidemment Super Mario Bros, le film.

Si vous êtes passé à côté du phénomène au moment de sa sortie au cinéma en 2023, vous l'aurez compris, ce film americano-japonais, créé par Universal Pictures, Illumination Entertainment et Nintendo, est bel et bien l'adaptation à l'écran du jeux vidéo à succès. On y suit donc les aventures de Mario et Luigi, deux frères plombiers qui vivent à Brooklyn, et qui soudain sont aspirés dans un monde alternatif au moment de réparer une vanne de pression. Mario se retrouve au Royaume Champignon et rencontre Peach, Luigi est téléporté au Pays Noir où sévit Bowser. Les deux frères doivent désormais se retrouver et rentrer dans leur monde.

Le film a globalement reçu de bonnes critiques à sa sortie en 2023, perçu comme un hommage pour plaire aux fans grâce a "la bonne compréhension de l'univers" (IGN) et son aspect "énergique et généreux" (Ecran Large). Les moins conquis lui ont reproché d'être un "produit officiel Nintendo" (Première).

Si vous souhaitez vous faire votre propre avis, le film est disponible sur Netflix. Car si les fans de la franchise de jeux vidéos apprécieront les nombreuses références à l'univers (la course arc-en-ciel, les boîtes à objet et champignons qui font changer de forme,...), il est tout à fait possible de voir Super Mario Bros, le film sans avoir joué aux jeux.