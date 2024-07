Mort de Shelley Duvall : l'actrice de "Shining" a succombé à la maladie à 75 ans

L'actrice américaine Shelley Duvall, connue pour son rôle dans "Shining", est morte à l'âge de 75 ans.

La scène dans laquelle elle évite la hache d'un Jack Nicholson enragé dans Shining est iconique, son visage horrifié l'est tout autant. Shelley Duval, actrice américaine connue pour son rôle dans le film de Stanley Kubrick, est décédée ce jeudi 11 juillet à l'âge de 75 ans, selon des informations du Hollywood Reporter.

Retirée de la vie publique depuis plusieurs années, Shelley Duvall est morte dans son sommeil des suites de complications de son diabète, dans sa résidence située au Texas. C'est son compagnon, Dan Gilroy, qui a annoncé la triste nouvelle au Hollywood Reporter : "ma chère, douce, merveilleuse partenaire et amie nous a quittés. Elle a trop souffert ces derniers jours, maintenant elle est libre. Envole toi, ma belle Shelley", a-t-il déclaré. Shelley Duvall est apparue pour la dernière fois à l'écran dans un épisode du talk show Dr Phil en 2016, disant qu'elle était 'très malade. J'ai besoin d'aide."

Shelley Duvall a débuté sa carrière dans sa jeunesse, dans Brewster McCloud en 1970. On l'a également vue dans McCabe & Mrs Miller en 1971, Thieves Like Us (1974), mais également dans Nashville (1975) et dans 3 women (1977). Elle a également fait une apparition chantée dans l'adaptation en live action de Popeye face à Robin Williams dans les années 1980. C'est surtout dans les films de Robert Altman qu'elle s'est illustrée.

Mais son plus grand rôle, celui pour lequel le public s'en souvient le plus, reste sans conteste celui de l'épouse de Jack Torrance dans Shining. Si le film lui a donné une renommée internationale, le tournage a été très douloureux à vivre. Elle avait raconté que Stanley Kubrick "la faisait pleurer 12 heures chaque jour, pendant des semaines", racontait-elle en 1991.