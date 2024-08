88 ans, 1 Oscar et 6 Golden Globes : cette actrice iconique est à l'affiche d'une série très populaire de Netflix

Immense star d'Hollywood, cette actrice aujourd'hui âgée de 88 ans n'a pas encore pris sa retraite et continue de faire des apparitions remarquées dans une série extrêmement populaire de Netflix.

Icone d'Hollywood un jour, icone d'Hollywood toujours. Nombreuses sont les stars qui ont été révélées à la fin des années 1950 ou au début des années 1960 à continuer de jouer sur les planches, au cinéma, ou même dans les séries Netflix. La preuve avec cette actrice, qui a obtenu un Oscar en 1965 pour sa performance la plus remarquable, qui continue de figurer au casting d'une production très populaire de la plateforme de streaming au N rouge.

Âgée de 88 ans, cette comédienne britannique a pourtant déjà une immense carrière derrière elle. Julie Andrews est révélée pour la première fois dans la comédie musicale My Fair Lady en 1956, avant d'obtenir une renommée internationale dix ans plus tard (et un Oscar) pour Mary Poppins. Celle qui incarne l'inoubliable "nanny" anglaise aux pouvoirs magiques est auréolée de récompenses et prouve une nouvelle fois son talent, avant d'apparaître dans des œuvres iconiques comme La mélodie du bonheur (1965) et Victor Victoria (1982). En tout, elle a obtenu six Golden Globe, celui de la meilleure actrice pour ces trois derniers films, mais également l'Henrietta Award de l'actrice préférée de l'année de 1967 à 1970 sans discontinuer.

Par la suite, Julie Andrews se diversifie et un nouveau public la découvre dans les films Princesse malgré elle et Un mariage de princesse. Celle qui fut la muse de Robert Wise et Blake Edwards continue cependant de vivre avec son temps puisqu'elle figure continue de jouer. En 2018, on peut l'entendre dans Aquaman, et elle figure désormais au casting d'une des plus grandes séries Netflix de ces dernières années.

Car en effet, c'est Julie Andrews qui double l'iconique Lady Whistledown dans les trois saisons de La chronique des Bridgerton et dans La Reine Charlotte. Si elle n'apparaît donc jamais physiquement dans la série, sa voix narre chacune des chroniques de la commère, qui est en réalité Penelope Featherington. A voir désormais, au vue du déroulement de la dernière saison des Bridgerton, si Julie Andrews continuera à incarner ce rôle uniquement vocal ou si elle laissera sa place à l'actrice Nicola Coughlan.