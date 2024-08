Oubliez Tom Cruise, cet acteur est la nouvelle star du cinéma d'action d'Hollywood

Tom Cruise a adoubé cette star d'Hollywood qui enchaîne les projets et est désormais à l'affiche du dernier film catastrophe du moment.

Une nouvelle génération d'acteurs commence à prendre progressivement la relève des comédiens qui ont bercé notre jeunesse. De Paul Mescal qui reprend bientôt le flambeau dans Gladiator à Timothée Chalamet, Anya Taylor-Joy ou Florence Pugh, de nouveaux comédiens se font un nom et s'imposent comme les stars de demain. L'un d'entre eux commence d'ailleurs à se révéler dans le cinéma d'action et pourrait bien prendre la relève de Tom Cruise.

Il faut dire que la star de la franchise Mission : Impossible a déjà joué à ses côtés, et lui a même publiquement apporté son soutien lors de l'avant-première de son dernier film. Tom Cruise aurait été "comme un fou" à la présentation mondiale du film catastrophe Twisters, qui débarque sur les écrans de cinéma ce mercredi 17 juillet, où il était venu découvrir le long-métrage dans lequel joue l'acteur Glen Powell, nouvelle coqueluche de Cruise et d'Hollywood.

© AFF-USA/Shutterstock/SIPA (publiée le 16/07/2024)

Âgé de 35 ans, Glen Powell a commencé à se faire un nom dans la série américaine Scream Queens, à partir de 2015. Mais depuis, c'est le cinéma qui lui tend les bras, et le public suit ses multiples aventures sur grand écran. De Everybody wants some!! en 2016 à Les Figures de l'ombre en 2017, le comédien a commencé à se faire un nom jusqu'à Petits coups montés, comédie romantique de Netflix. Il explose ensuite avec Tout sauf toi au début de l'année 2024 face à Sidney Sweeney.

Comme Tom Cruise, Glen Powell s'est fait remarquer dans Top Gun : Maverick en 2022, où il incarne l'inoubliable Hang Man. Il rencontre non seulement la légende qui deviendra son ami, et confirme son attrait pour le cinéma d'action, qu'il retrouve ce mercredi dans Twisters de Lee Isaac Chung. Il y incarne un chasseur de tornades.

Glen Powell revient très bientôt à l'écran dans une comédie d'action réalisée par Richard Linklater, Hit Man, dans lequel il incarne un policier de Houston se faisant passer pour un tueur à gages. Cette comédie d'action sera à voir à la rentrée directement sur Canal+. Il sera également bientôt à l'affiche d'un remake du film d'action Running Man. De beaux projets en perspective pour un acteur qui promet de continuer à faire parler de lui.