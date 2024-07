Pierre Niney a tourné Le comte de Monte Cristo dans ce superbe château, et vous pouvez le visiter pour pas cher

Il est possible de visiter certains lieux qui ont servi au tournage du film "Le comte de Monte Cristo" avec Pierre Niney.

Envie de vous plonger dans les superbes décors du Comte de Monte-Cristo ? Le film porté par Pierre Niney est l'un des succès au box-office de cet été 2024, et il peut inspirer des visites dans les pas d'Edmond Dantès durant ces congés estivaux. Il faut dire que le drame réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière met en scène des lieux emblématiques pour transposer à l'écran cette grande épopée historique.

Les caméras du Comte de Monte-Cristo se sont posées de la Toscane à Marseille, mais également dans des studios de cinéma belges. Certaines scènes ont été inspirées de plusieurs châteaux existants en France, comme le château de Ferrières (la demeure du comte, d'Andréa et d'Haydée) pour des scènes d'extérieures, le palais Brongiart à Paris pour les scènes de réception du comte, ou encore le château d'Aubiry pour certaines scènes d'intérieur. Mais l'un des décors les plus mémorables reste la maison des Morcerf, où le jeune Edmond a grandi et évolue au tout début du film.

© aspheries.com/Caveau de L'engarran

C'est le château de L'Engarran, situé à Laverune dans l'Hérault, qui a servi de décor à plusieurs reprises au début du film, notamment dans toutes les scènes qui précèdent le mariage avorté d'Edmond et Mercedes. Fondée par Henri d'Engarran en

1632 autour d'une métairie du XVIIe siècle et d'un vignoble de 9 ha, cette "folie" a par la suite été dotée d'un jardin à la française et a vu défiler plusieurs propriétaires illustres, avant d'être acquis dans les années 1930 par la famille Grill (du nom du président de la Fédération française de rugby notamment, copropriétaire du château). Son domaine viticole est un des hauts lieux des Coteaux du Languedoc.

Et il est tout à fait possible de le visiter, puisque des visites guidées du château, des jardins, et des dégustations des vins produits sur place sont proposées du mardi au samedi, à 11h ou 15h. Attention, si vous souhaitez marcher dans les pas de Pierre Niney, il est impératif de réserver sa visite au château de L'Engarran sur le site officiel. Les tarifs varient, avec la formule la moins chère à partir de 10 euros par personne seulement (sauf pour les étudiants, où le tarif est fixé à 7 euros).