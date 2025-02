La RATP ferme définitivement une ligne à Paris : 300 000 personnes la prenaient chaque mois

Elle existait depuis 60 ans : cette ligne de transport va disparaître à Paris dans quelques jours.

Avec les Jeux Olympiques de Paris l'an dernier, le projet de transport en commun du Grand Paris Express s'est drastiquement accéléré. S'il comprend quatre lignes de métro automatiques supplémentaires à l'horizon 2026-2031 (les lignes 15, 16, 17 et 18), deux lignes de métro ont déjà été prolongées cet été : les lignes 11 et 14, faisant de l'ombre à d'autres moyens de transport largement empruntés. Dans ce contexte, c'est une ligne essentielle entre Paris et l'aéroport d'Orly qui va complètement disparaître.

Fin de course pour un bus qui circulait depuis maintenant 63 ans ! Lancée en 1962, cette ligne gérée par la RATP reliait la célèbre place Denfert-Rochereau aux terminaux ouest et sud de l'aéroport très fréquenté de Paris Orly. Île-de-France Mobilités a pris la décision, en accord avec la RATP, opérateur de la ligne, et Paris Aéroports, de définitivement fermer la desserte le 3 mars prochain.

Les bus partaient tous les jours depuis la place Denfert-Rochereau, du matin tôt au soir tard, et avaient malgré tout ses habitués, qui l'appelaient "la ligne 283", plus connue sous le nom de "OrlyBus". Une pétition a même été lancée contre cette fermeture : "La ligne OrlyBus est cruciale pour les nombreux passagers qui voyagent quotidiennement entre Denfert-Rochereau et l'aéroport d'Orly. La suppression de cette ligne peut entraîner une congestion importante sur d'autres routes et perturber le trajet de milliers de personnes", pouvaient-on lire.

La gare routière de l'OrlyBus sur la place Denfert Rochereau de Paris. © SIPA (publiée le 26/02/2025)

En cause ? La concurrence avec la ligne 14 automatique du métro parisien qui a été prolongée de 6 gares le 24 juin dernier : son terminus au sud est désormais l'aéroport d'Orly. "La ligne 14 permet de rejoindre l'aéroport d'Orly depuis Châtelet-les-Halles en 25 minutes, alors qu'OrlyBus propose des départs toutes les 10 à 20 minutes pour 30 minutes de trajet entre Denfert-Rochereau et Orly", explique IDF Mobilités dans un communiqué de presse.

La fréquentation de ces deux modes de transport plaide largement en faveur de la ligne 14 qui est une ligne de métro automatique et, qui plus est, accessible pour les voyageurs à mobilité réduite : "depuis la mise en service du prolongement de la ligne 14 (...) la fréquentation de la ligne OrlyBus a enregistré une baisse significative de 70% entre 2024 et 2022", explique le service de presse de la RATP, tandis que ce sont près de 25 000 voyageurs qui empruntent chaque jour la ligne 14 pour rejoindre Orly. "Faire rouler des bus à vide a pour conséquence une perte d'argent public", a justifié IDFM.

Dès le 3 mars, pour rejoindre en transports en commun l'aéroport du Val-de-Marne, seuls ces trois parcours seront désormais possibles : emprunter la ligne du métro 14, le RER B et la navette Orly Val (qui est en ce moment sur la sellette) ou bien le tramway T7 qui circule entre Villejuif-Louis Aragon et porte de l'Essonne.