Alors qu'ils se déchirent depuis leur divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie risquent de bientôt se recroiser

Depuis leur divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie n'avaient plus été vus ensemble. Mais ils pourraient se recroiser à l'occasion d'un événement cinéphile.

Ils ont formé l'un des couples les plus glamours d'Hollywood pendant 12 années. Mais depuis leur séparation en 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie se déchirent devant les tribunaux au sujet de la garde de leurs enfants et de leurs biens communs. Alors que l'acteur de 60 ans aurait abandonné la garde de ses enfants pour n'accepter que les droits de visite, l'ancien couple se déchire désormais sur une ribambelle de propriétés commerciales. Les tensions sont donc à leur comble, alors que le duo pourrait se recroiser dans les prochains jours.

Brad Pitt et Angelina Jolie devraient tous les deux être présents cette année à la Mostra de Venise, prestigieux festival de cinéma italien, qui se tient du mercredi 28 août au samedi 7 septembre. Le premier sera aux côtés de George Clooney pour présenter le film d'action Wolfs. La seconde promet de faire sensation dans Maria, biopic de Pablo Larrain dans lequel elle incarne la cantatrice grecque Maria Callas.

Brad Pitt et Angelina Jolie en 2014. © Evan Agostini/AP/SIPA (publiée le 23/08/2024)

Le calendrier devrait toutefois jouer en faveur des deux ex, puisque les deux films ne sont pas présentés la même semaine. Maria d'Angelina Jolie est projeté le jeudi 29 août, tandis que Wolfs sera visible le dimanche 1er septembre. A moins que les vedettes du grand écran, en conflit depuis leur divorce, ne profitent de l'événement pour régler certains conflits, notamment la question du vignoble Château Miraval qui les oppose depuis plusieurs années ?

Cela semble toutefois mal parti, puisque les deux stars continuent de se disputer au sujet du vignoble varois et de leurs autres entreprises et propriétés en commun. En parallèle, les enfants de Brad Pitt continuent de désavouer leur père : Shiloh, fille du couple, a officiellement abandonné le patronyme de son père pour prendre le nom de sa mère, ont rapporté plusieurs médias américains ces dernières semaines.

Les raisons de la séparation du couple n'ont jamais été claires, jusqu'à ce qu'une plainte déposée par Angelina Jolie ne refasse surface. Elle accuse en effet son ancien époux de violences conjugales et de violences contre ses enfants. Dans une plainte déposée en 2022, elle avait affirmé que Brad Pitt lui avait attrapée la tête et l'avait secouée lors d'un vol en famille en 2016, avant de tenter d'étouffer l'un de leurs enfants qui s'était interposé et d'en frapper un autre qui voulait défendre sa mère. Elle l'a une nouvelle fois accusé de violences physiques dans une déposition en avril dernier. Brad Pitt a démenti ces accusations.