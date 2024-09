Ce film français était qualifié de gros navet, il est pourtant l'un des plus vus de tous les temps sur Netflix

Ce film français est dans le top 3 des films non-anglophones les plus vus de tous les temps sur Netflix, malgré des critiques presse et spectateurs souvent peu positives.

Pour la première fois, un film français est en train de se hisser parmi les sommets de Netflix. Sorti en juillet dernier, ce long-métrage tutoie déjà la première place du top des films non-anglophones les plus vus de tous les temps de la plateforme de streaming.

Avec 101 millions de vues, il dépasse ainsi Le cercle des neiges et est devancé de très peu par Troll, qui détient encore la première place, avec 103 millions de vues. On reste cependant encore loin du top 10 de tous les temps des films anglophones de la plateforme de streaming, qui dépassent tous et de loin les 100 millions de vues. Ce long-métrage francophone, c'est bien évidemment Sous la Seine.

Sorti le 5 juin 2024 sur Netflix, à quelques semaines des Jeux olympiques, Sous la Seine est un thriller horrifique qui se déroule durant la tenue (imaginaire) des championnats du monde de triathlon, dont l'épreuve doit se dérouler dans le fleuve parisien. Mais l'événement prend une tournure sanglant lorsqu'une lanceuse d'alerte prévient une brillante scientifique de la présence d'un grand requin dans les eaux de la capitale.

Les deux héroïnes vont tout faire pour éviter un carnage, malgré les réticences des autorités politiques. Au casting, les abonnés de Netflix qui se sont lancés dans l'aventure ont pu découvrir Bérénice Bejo (OSS 117 : Le Caire Nid d'espion) dans le premier rôle, face à Nassim Lyes (Nouveaux riches) et Léa Léviant (Mortel, En plein coeur).

Si Sous la Seine bat des records pour un film francophone sur Netflix, il n'a toutefois pas remporté l'adhésion de la critique ni du public, en France en tout cas. Sur Allociné, le thriller décroche la note presse de 2/5, avec Les Echos qui le qualifient notamment de "navet qui touche le fond", Sud Ouest qui juge qu'il s'agit d'"un film catastrophe sans aucune saveur", quand Première le qualifie de "série Z invraisemblable", malgré des SFD "très réussis". Ce n'est pas mieux du côté du public, puisque les utilisateurs d'Allociné lui donnent la note de 1,7/5. Il est rare que le public soit plus critique que la presse. Si vous êtes passés à côté du phénomène, sachez que Sous la Seine est toujours disponible sur Netflix.