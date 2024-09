Au programme TV : c'est l'un des plus grands westerns américains et il a révélé une superstar d'Hollywood

Cette semaine, un western considéré comme l'un des classiques du septième art américain est diffusé à la télévision. On peut y découvrir une immense star du cinéma dans l'un de ses premiers grands rôles.

Et si on profitait du week-end pour se poser devant un bon western spaghetti ? Cette semaine, l'un des classiques du genre est diffusé à la télévision et disponible en streaming gratuitement. Ce film américain a non seulement obtenu un succès critique et public considérable, mais également révélé certaines des stars d'Hollywood les plus importantes de l'époque.

Et pourtant, il s'agit à l'origine d'un remake ! Sorti en 1960, Les Sept Mercenaires est en réalité grandement inspiré du film japonais d'Akira Kurosawa, Les Sept Samouraïs, sorti six ans plus tôt. Mais même le cinéaste nippon a adoubé la version américaine réalisée par John Sturges, qui suit des tireurs professionnels engagés par les habitants d'un petit village du Mexique pour se protéger d'une troupe de bandits.

© MARY EVANS/SIPA (publiée le 05/09/2024)

Au casting, Les Sept Mercenaires réunit de grandes stars des sixties à Hollywood. Yul Brynner tient le premier rôle, face à Eli Wallach, Charles Bronson et Robert Vaughn. Déjà connu à la télévision grâce à son rôle dans la série Au nom de la loi, Steve McQueen réussit néanmoins à devenir une star incontournable du cinéma américain grâce à son rôle dans le western de John Sturges, dès 1960, malgré des tensions sur le tournage avec Yul Brynner. Il a ensuite pu jouer dans des classiques, comme L'affaire Thomas Crown, La Grande Evasion, La Tour infernale ou encore Le Kid de Cincinnati.

Le western Les Sept Mercenaires a remporté un joli succès au box-office pour l'époque, ainsi que des critiques globalement très positives. Pour autant, il n'a pas été récompensé lors de cérémonies de remises de prix, mais cela ne l'a pas empêché de devenir un immense classique du septième art américain. D'ailleurs, le long-métrage a connu plusieurs suites, mais aussi un remake sorti en 2016.

Les Sept Mercenaires est diffusé à la télévision ce dimanche 8 septembre. C'est sur Arte qu'il faut se rendre pour (re)voir à 20h50 ce classique du cinéma américain. Il sera ensuite diffusé à nouveau sur la septième chaîne le 15 septembre à 13h30. Le film est d'ailleurs déjà disponible en replay gratuitement sur la plateforme arte.tv.