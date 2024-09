Ce nouveau drame poignant est le meilleur film à voir cette semaine sur Netflix

Netflix met en ligne cette semaine un nouveau film dramatique que les abonnés ne voudront pas rater. Nous l'avons vu avant sa sortie, et on vous le recommande.

Difficile de savoir quel programme privilégier parmi le flot de toutes les sorties streaming. Netflix est particulièrement productif en la matière en proposant plusieurs séries et films chaque semaine. Mais alors, lesquelles privilégier ? Nous vous recommandons ce film dramatique poignant et touchant, qui est le meilleur à voir sur la plateforme de streaming cette semaine. Servi par un casting de stars, il a également été acclamé en festival.

L'intrigue se déroule presque à huis-clos, entre les murs d'un appartement new-yorkais où trois soeurs en conflit se retrouvent pour s'occuper de leur père, malade et en fin de vie. A l'approche imminente du décès de leur paternel, elles vont enfin avoir l'occasion d'apaiser leurs relations, mais non sans fracas. Ce film américain d'auteur, qui mêle les rires et les larmes, s'intitule Ses trois filles.

© Sam Levy/Netflix © 2024.

Cette réalisation d'Azarel Jacobs (Sorry for your loss) propose un portrait intimiste, nuancé et poignant d'un instant particulier de la vie, les derniers instants d'un proche. Mais c'est surtout le tableau de relations familiales complexes et brisées sur le chemin de la réparation que le cinéaste explore et dessine pendant 1h43. Et pour obtenir toutes les nuances de ses personnages, il s'est entouré d'un trio d'actrices subtiles qui livrent ici chacune une performance extraordinaire : les trois filles du titre sont incarnées par Carrie Coon (The Gilded Age, The Leftovers), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch dans les productions Marvel) et Natasha Lyonne (Orange is the new black, Poker Face, Poupée russe).

Ses trois filles a été salué par la critique lors de sa première projection officielle, au Festival du film de Toronto en septembre 2023. Un an plus tard, la France peut enfin le découvrir puisque ce drame intimiste et subtile sort le 20 septembre sur Netflix.