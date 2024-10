Au programme TV : noté 4,5/5, ce film "bouleversant" et "dérangeant" est l'un des plus marquants de ces dernières années

Véritable succès au box-office mondial et salué par nos lecteurs, ce film "bouleversant" et "dérangeant" n'a pas laissé indifférent et a même fait polémique.

Pas toujours évident de savoir devant quel programme se poser le soir devant la multitude des contenus disponibles. Une série sur une plateforme de streaming, une sortie cinéma ou une émission TV ? Ce dimanche, c'est sur le bon vieux petit écran qu'il faut se rendre pour découvrir l'un des films les plus marquants de ces dernières années.

Les lecteurs de Linternaute lui ont d'ailleurs donné la note excellente de 4,5/5 depuis sa sortie au cinéma, le 9 octobre 2019, louant une oeuvre "bouleversante", "dérangeante" et "magistrale". Ce long-métrage revient bien sur la genèse de l'un des protagonistes les plus mémorables de comics... Ou plutôt l'un des méchants les plus mémorables ! Vous l'aurez peut-être deviné, ce film, c'est Joker. Réalisé par Todd Phillips (Very Bad Trip), ce drame psychologique a été une vraie claque à sa sortie.

Joker imagine la transformation d'Arthur Fleck, un homme misérable souffrant de graves troubles mentaux et rejeté par une société chaotique et violente, en Joker, le dangereux clown psychopathe qui deviendra l'ennemi juré de Batman. Inspiré de films de Martin Scorsese, Todd Phillips propose aussi une lecture politique du super-méchant le plus mystérieux et emblématique de DC Comics, tout en critiquant les dérives de notre société moderne et ultra-violente.

Joker a été un véritable succès critique et public, remportant plus d'un milliard de dollars de recettes. C'est particulièrement la performance "bouleversante" de Joaquin Phoenix qui est unanimement salué. Il remportera même l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour sa prestation habitée. Le film n'écphhappe toutefois pas à la polémique aux Etats-Unis, étant accusé de faire l'apologie de la violence (le Joker est la victime d'une société malade et elle-même violence et ne ferait "que" se venger, selon cette lecture), ce que conteste fermement le réalisateur.

Le succès du film donne logiquement naissance à une suite, Joker : Folie à deux, sortie le 2 octobre 2024, avec Lady Gaga au casting. Celle-ci a toutefois fortement déçu la critique et le public, qui ne répond pas au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, le premier épisode est désormais visible sur TF1 ce dimanche 13 octobre à 21h10.