Cela fait 3 ans que les fans attendent : cette série coréenne acclamée est enfin de retour sur Netflix

La plateforme de streaming met en ligne cette semaine la suite d'une série coréenne sortie en 2021, qui avait été bien accueillie par les abonnés.

Les abonnés des plateformes de streaming commencent à être habitués : il faut souvent attendre plusieurs années avant de pouvoir découvrir la suite de ses programmes favoris. Cette semaine, la patience de certains touche bientôt à sa fin. Après 3 ans d'attente, cette série coréenne saluée par les abonnés de Netflix revient enfin pour une suite.

En 2021, les utilisateurs de la plateforme de streaming découvraient les six premiers épisodes de ce programme flirtant entre le drame et l'horreur. Créée par Yeon Sang-ho (réalisateur du très réussi Dernier train pour Busan et du film de science-fiction Jung -E), cette série se déroule dans une société où des créatures tuent certains humains. Si une enquête de police débute, les membres d'une secte pensent qu'il s'agit d'une manifestation divine qui enverrait en enfer les victimes des créatures. Vous l'aurez peut-être reconnue, cette série, c'est Hellbound.

© Won-jin Jo/Netflix © 2024

Au casting, ce sont des habitués des programmes coréens de Netflix que les abonnés peuvent reconnaître : Kim Hyun-joo, vue dans Ancestral ou Jung-E, Kim Shin-Rok, actuellement à l'affiche du film Soulèvement, Im Sung-jae d'Extraordinary Attorney Woo, ou encore Kim Seong-cheol.

Il y a trois ans, Hellbound avait relativement séduit la critique spécialisée. Si 20 minutes déplore "de mauvais CGI", le média salue la capacité de la série à se prêter au "mélange des genres" et aux "questions philosophiques". Le Monde, de son côté, salue "l'ambition et la force d'émotion inattendue" de cette série, quand Ecran Large loue "son propos intelligent et bien amené". A l'inverse, Télérama regrettait "une enquête brouillonne, des personnages sans véritable épaisseur, et une bonne louche de terreur à gros budget".

Quoi qu'il en soit, le public a répondu présent et la série a pu être renouvelée pour une saison 2. Alors que la première saison est sortie le 19 novembre 2021 sur Netflix, la seconde est disponible cette semaine : c'est ce vendredi 25 octobre qu'est mise en ligne l'intégralité des épisodes. Comme toujours, il faut un abonnement à la plateforme de streaming pour pouvoir les binge-watcher.